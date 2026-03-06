UN Women’dan 8 Mart çağrısı: Kadınlar için adalete erişim ve eşit haklar

HABER MERKEZİ

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Türkiye, 8 Mart 2026 Dünya Kadınlar Günü kapsamında yayımladığı açıklamada kadınlar ve kız çocuklarının eşit haklara erişimi için küresel bir kampanya başlattıklarını duyurdu.

“Bizim Haklarımız, Bizim Gücümüz” sloganıyla yürütülen kampanyanın odağında, kadınların adalete eşit ve güvenli biçimde erişebilmesi yer alıyor.

“ADALET YALNIZCA YASAL DÜZENLEME DEĞİL”

UN Women’ın açıklamasında adaletin yalnızca hukuki düzenlemelerle sınırlı olmadığı vurgulanarak, yasaların etkin uygulanmasının ve hesap verebilirliğin sağlanmasının kritik olduğu belirtildi.

Açıklamada kadınların haklarını kullanabilmesi için hukuki yardım, bilgiye erişim ve destek mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

KADINLAR YASAL EŞİTSİZLİKLERLE KARŞI KARŞIYA

UN Women verilerine göre dünyada hiçbir ülke kadınlar ve erkekler arasındaki hukuki eşitsizlikleri tamamen ortadan kaldırmış değil.

Küresel ölçekte kadınlar 2026 itibarıyla erkeklerin sahip olduğu yasal hakların yalnızca yüzde 64’üne sahip. Mevcut ilerleme hızının devam etmesi halinde kadınlar ile erkekler arasındaki yasal koruma açığının kapanmasının 286 yıl süreceği belirtiliyor.

Açıklamada ayrıca şu veriler paylaşıldı:

-Ülkelerin yüzde 54’ünde tecavüzün rızaya dayalı açık bir yasal tanımı bulunmuyor.

-Ülkelerin yüzde 44’ünde eşit değerde işe eşit ücret ilkesini destekleyen bir yasa yok.

-Ülkelerin dörtte üçünde çocuk yaşta evliliklere hâlâ izin veriliyor.

-Çatışma bölgelerinde yaşayan 676 milyondan fazla kadın ve kız çocuğu ciddi risklerle karşı karşıya.

-Çatışmaya bağlı cinsel şiddet vakaları son iki yılda yüzde 87 arttı.

Ayrıca ülkelerin yaklaşık yüzde 70’inde kadınların adalete erişimde erkeklere kıyasla daha fazla engelle karşılaştığı ifade edildi.

“YASALAR VAR AMA YETERLİ DEĞİL”

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin raporuna göre ülkelerin yüzde 87’si aile içi şiddete karşı yasal düzenlemeler oluşturmuş durumda. Son on yılda 40’tan fazla ülkede kadın ve kız çocuklarının haklarını güçlendiren anayasal düzenlemeler yapıldı.

Ancak UN Women’a göre damgalama, mağdur suçlama, korku ve toplumsal baskı gibi ayrımcı sosyal normlar kadınların adalete erişimini hâlâ engelliyor ve birçok şiddet vakasının cezasız kalmasına yol açıyor.

“NÜFUSUN YARISINI DIŞLAYAN BİR SİSTEM ADALET OLAMAZ”

UN Women İcra Direktörü Sima Bahous, yaptığı açıklamada kadınların adalete erişememesinin yalnızca bireysel davalarla sınırlı bir sorun olmadığını söyledi. Bahous, “Kadınlar ve kız çocukları adalete erişemediğinde toplumsal güven sarsılır, kurumlar meşruiyetini yitirir ve hukukun üstünlüğü zayıflar. Nüfusun yarısını yüzüstü bırakan bir adalet sistemi, adaleti savunduğunu iddia edemez” dedi.

UN Women Türkiye Ülke Direktörü Maryse Guimond ise kadınlar için adalete erişimin yalnızca mahkemelere başvurabilmek anlamına gelmediğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: “Kadınlar için adalete erişim, haklarını bilmek, bilgiye ulaşmak ve hukuki destek hizmetlerine engeller olmadan erişebilmek demektir. Haklar kadınların güvenli ve onurlu bir yaşam sürebilmesinin temelidir.”

“BİZİM HAKLARIMIZ, BİZİM GÜCÜMÜZ”

UN Women, kampanya kapsamında kadınların haklarının korunduğu ve uygulandığı bir gelecek çağrısı yaptı.

Bu çağrıda özellikle şu başlıklara dikkat çekildi:

-Kız çocuklarının eğitime tam ve güvenli erişiminin sağlanması,

-Çocuk yaşta evliliklerin sona erdirilmesi,

-Kadınların çalışma yaşamına ve karar alma mekanizmalarına eşit katılımı,

-Kadına yönelik şiddete karşı güçlü koruma mekanizmalarının kurulması,

-Hukuk ve sosyal politika alanlarında kadınlara yönelik ayrımcılığın kaldırılması.

Kadının Statüsü Komisyonu’nun (CSW) 70. Oturumu (KSK70) ise kadın haklarındaki gerilemenin durdurulması ve adalete erişimin güçlendirilmesi için önemli bir uluslararası platform olarak gösterildi.

Uluslararası Kadınlar Günü etkinlikleri ve KSK70 açılışı 9 Mart 2026’da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda gerçekleştirilecek ve çevrimiçi olarak da izlenebilecek.