UNESCO listesindeki tarihi surlara çivi çakıldı

UNESCO tarafından 2015'te Dünya Kültür Miras Listesi'ne alınan, görünümü 'kalkan balığı' şeklinde olan, Çin Seddi'nden sonra en uzun sur olma özelliğini taşıyan 5 bin 799 metre uzunluğundaki Diyarbakır Surları'na, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çiviler çakıldı.

O çivilere de direkler monte edildi. Daha önce de pankart, poster ve afiş asmak için tarihi surlara çiviler çakılırken, kültür mirasına yönelik tahribat tepkilere neden oldu. Diyarbakır Kültür, Turizm ve Musiki Derneği Başkanı Kenan Aksu, "Çivi çakmak, afiş asmak veya herhangi bir yazı yazmak gerçekten büyük bir suçtur. Hem memleket için hem de 'Dünya Kültür Mirası' olduğu için suçtur ve yapılmaması lazım" dedi.