UNICEF: Gazze'de çocuklara ulaşmak için acil insani ateşkese ihtiyacımız var

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çocuklara ulaşmak için acil insani ateşkese ihtiyaç olduğunu belirtti.

UNICEF MENA'nın X sosyal medya platformundan konuyla ilgili açıklama yayımlandı.

Gazze Şeridi'ndeki çocukların durumunun "felaket" olarak nitelendirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"UNICEF Gazze Şeridi’ndeki çocukların kritik ihtiyaçlarına yanıt veriyor ancak erişim giderek zorlaşıyor ve tehlikeli hal alıyor. Çocuklara ulaşmak için acil insani ateşkese ihtiyacımız var."

Açıklamayla birlikte "Bütün savaşlarda ilk olarak ve en çok zararı çocuklar görür" ifadesinin yer aldığı bir fotoğraf paylaşıldı.