UNICEF İcra Direktörü Russell: "Gazze'nin kuzeyinde son 2 günde 50'den fazla çocuk öldürüldü"

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, İsrail'in son iki günde düzenlediği saldırılarda Gazze'nin kuzeyinde "50'den fazla çocuğun hayatını kaybettiğini" belirtti.

Russell yazılı açıklamasında, "Sadece son 48 saatte, yüzlerce kişinin barındığı iki binanın yerle bir olduğu Cibaliya'da 50'den fazla çocuğun öldürüldüğü bildirildi." ifadesini kullandı.

Cibaliya'da İsrail helikopterinin UNICEF personelinin kişisel aracına ateş açtığını belirten Russell, aracın hasar gördüğü ancak personelin yaralanmadığı bilgisini paylaştı.

Russell, Şeyh Rıdvan bölgesinde aşı kliniğinin yakınında İsrail'in düzenlediği saldırıda "en az 3 çocuğun yaralandığını" bildirdi.

Catherine Russell, "Cibaliya'ya, aşı kliniğine ve UNICEF personeline yönelik saldırılar, Gazze Şeridi'ndeki sivillere yönelik ayrım gözetmeyen saldırıların vahim sonuçlarının bir başka örneğidir" ifadesini kullandı.

İsrail'in uluslararası insancıl hukuku defalarca çiğnediğine işaret eden Russell, söz konusu saldırılarla bölgenin çıkmaza sürüklediğini vurguladı.

Russell, şunları kaydetti:

"UNICEF, İsrail'den çalışanlarına yönelik saldırının koşullarını derhal soruşturmasını ve sorumlu bulunanların hesap vermesini talep ediyor ve ayrıca üye devletleri, çocukların korunmasına öncelik vererek uluslararası hukuka saygıyı sağlamak için nüfuzlarını kullanmaya çağırıyor. Bu savaşı sona erdirmenin zamanı çoktan geçti."