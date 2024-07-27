UNIFIL, Mecdel Şems saldırısıyla İsrail ve Lübnan sınırı üzerinde artan gerilimi düşürmeye çalışıyor

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) Sözcüsü Andrea Tenenti, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde yer alan Mecdel Şems'teki saldırının ardından İsrail ve Hizbullah arasında artan gerilimi düşürmek için taraflarla temas halinde olduklarını söyledi.

Ajans Haberleri 27.07.2024 23:07 Giriş: 27.07.2024 23:07

Güncelleme: 27.07.2024 23:07 Kaynak: AA

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