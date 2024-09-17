Union Berlin'in Türk kalecisi Arslanoğulları'nın, kemik kanseri nedeniyle bir bacağı kesildi

Bundesliga'da mücadele eden Union Berlin'in 19 yaşındaki Türk kalecisi Berkin Arslanoğulları'nın, kemik kanseri tedavisinin başarısız olmasının ardından bir bacağı kesildi.

Union Berlin, Berkin ve ailesine destek olmak için dayanışma kampanyası başlattı.

Geçen sezon Union Berlin’in UEFA Gençlik Ligi kadrosunda yer alan Berkin, birkaç ay önce kemik kanserine yakalanmış ve yoğun kemoterapi sürecinden geçmişti.

Alman ekibinden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Berkin’in bakımı nedeniyle anne ve babası artık işe gidemiyor. Ailenin şu anki dairesi engelli bir bireye uygun değil. Yeni bir hayat ve yeni bir başlangıç için acilen yeni bir daireye ya da kapsamlı bir tadilata ihtiyaç duyuluyor. Berkin ve ailesinin şu anda Union ailesinin desteği ve dayanışmasına ihtiyacı var. Berkin’in maddı yükünü biraz olsun hafifletmek ve ona umut dolu bir gelecek için en iyi şansı vermek amacıyla bir bağış toplama kampanyası başlatıldı. Her katkı önemli ve Berkin’e yeni bir başlangıç için yardımcı olacak.”

Union Berlin'in X hesabına sabitlediği mesajda ise "Berkin'in bize ihtiyacı var. Berkin Arslanoğulları şu anda kemik kanseriyle mücadele ediyor; kendisine ve ailesine buradan destek olabilirsiniz" denildi.