Union SG nedir? Union SG hangi ülkenin takımı? Union Saint-Gilloise güncel piyasa değeri nedir?
Fenerbahçenin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri arasında Union SG da bulunuyor. Union Saint-Gilloise hangi ülkenin takımı? Detaylara bakalım:
UNİON SG HANGİ ÜLKENİN TAKIMI
Union Saint-Gilloise, Brüksel'deki Saint-Gilles ilçesinde bulunan bir Belçika profesyonel futbol kulübüdür. 2023/2024 sezonunda Belçika Pro Lig'i, Club Brugge'nin ardından ikinci sırada bitirmiştir.
UNİON SG FENERBAHÇE KARŞILAŞMALARI
Union SG ile Fenerbahçe, geçen yıl (2023/2024) UEFA Konferans Ligi Son 16 turunda karşılaştı. Fenerbahçe evindeki maçı 3-0 kazandı. Deplasmanda Union SG'ye 1-0 kaybeden Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale çıkan taraf olmuştu.
UNİON SG PİYASA DEĞERİ
Union Saint-Gilloise (Union SG) güncel piyasa değeri 71.9 Milyon Euro'dur.