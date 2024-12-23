United Healthcare'in CEO'su cinayetinden yargılanan Luigi Mangione: "Suçsuzum"

ABD'nin en büyük özel sağlık sigortası şirketi United Healthcare'in CEO'su Brian Thompson'ın katil zanlısı 26 yaşındaki Luigi Mangione, New York'un Manhattan bölgesinde kelepçeli ve zincirli olarak hakim karşısına çıktı. Mangione, mahkemede hakkındaki cinayet ve terörizm suçlamalarını reddetti. Mahkeme Yargıcı Gregory Carro'nun aralarında cinayet, suç amaçlı silah bulundurma ve terör eylemi gerçekleştirmenin de bulunduğu suçlamaların yer aldığı iddianameyi kabul edip etmediği yönündeki soruya cevap veren Mangione, mikrofona eğilerek “Suçsuzum” dedi.

Mangione'nin avukatı Karen Friedman Agnifilo, yaptığı açıklamada kamu görevlileri ve politikacılar tarafından yapılan açıklamaların müvekkilinin adil yargılanmayacağına ilişkin endişeye neden olduğunu söyledi. Mangione'nin siyaset malzemesi yapıldığını savunan Agnifilo, “O bir sembol değil, adil yargılanma hakkına sahip bir birey” dedi.

MANGİONE'YE DESTEK İÇİN TOPLANDILAR

Dondurucu soğuğa rağmen mahkeme salonu çevresinde toplanan onlarca kişi ise Mangione'ye destek verdi. ABD halkının sağlık hizmetleri şirketlerine öfkelerini dile getiren göstericiler, “Sağlık hizmeti bir insan hakkıdır” şeklinde slogan attı. Bir göstericinin “Kâr amaçlı cinayet, terörizmdir. Luigi'yi serbest bırakın” yazılı bir pankart taşıdığı görüldü. Başka bir gösterici, “Kâr değil, insan” yazılı pankart taşırken, göstericilerden birinin de sağlık sigortası şirketlerinin poliçe sahiplerinin meşru taleplerini reddetmek için kullandığı “geciktir, reddet, savun” taktiklerine gönderme yapan bir pankart açtığı görüldü. Şirketlerin sigorta sahiplerinin taleplerini önce “geciktirmesi”, sonra “reddetmesi” ve nihayet mahkemelerde kendilerini “savunması” uygulamalarını ifade eden bu sloganların United Healthcare CEO'su Thompson'un öldürüldüğü cinayet mahallinde bulunan mermi kovanlarının üzerinde de yazılı olduğu görülmüştü.

Mangione'nin bir sonraki duruşması 21 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek.

İDAMA MAHKUM EDİLEBİLİR

Mangione aleyhinde eyalet düzeyinde ve federal düzeydeki davaların birbirine paralel olarak ilerlemesi planlanıyor. 26 yaşındaki zanlının karşı karşıya olduğu federal suçlamalar arasında ateşli silah kullanarak cinayet işleme ve eyaletler arası takip sonucunda ölüme sebebiyet verme de yer alıyor. Eyalet düzeyindeki suçlamalar arasında ise terör eylemi kapsamında cinayet, ateşli silah bulundurma ve sahte belge bulundurma yer alıyor. Mangione'nin federal cinayet suçlamasından suçlu bulunması halinde idam cezası alabileceği, eyalet suçlamalarından suçlu bulunması halinde ise şartlı tahliye imkânı olmaksızın ömür boyu hapis cezası alabileceği bildiriliyor.

NE OLMUŞTU?

United Healthcare CEO'su Thompson, 4 Aralık'ta New York'ta sabah saatlerinde konuşmacı olarak katılacağı bir yatırımcı konferansı öncesinde sokakta silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Manhattan semtindeki Altıncı Cadde'de yer alan Hilton Oteli'nin yanında işlenen yüksek profilli cinayetin ardından polis, günler süren bir “insan avı” başlatmıştı. Polis, cinayet zanlısı Luigi Mangione'yi 9 Aralık'ta Pennsylvania eyaletine bağlı Altoona şehrindeki bir fast food restoranında yemek yediği sırada tutuklamıştı. Cinayetin ardından sağlık hizmetlerinin yüksek maliyetleri ve sigorta şirketlerinin bazı tedavileri ödemeyi reddetme uygulamalarından mağdur olan çok sayıda ABD'li, Mangione'den bir halk kahramanı olarak bahsetmeye başlamıştı.