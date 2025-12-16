Üniversite ayakta!

Ülkenin dört bir tarafındaki üniversite öğrencileri, okullardaki faşist saldırılara, tarikatçı rektörlere ve KYK burslarının düşüklüğüne karşı ses yükseltti. Ankara’da uzun süredir başta Hacettepe ve Ankara Üniversitesi’nde yaşanan saldırılara karşı farklı üniversitelerden gelen öğrenciler Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde toplandı. Öğrenciler okulları faşistlere teslim etmeyeceğini belirtti. Yine Ankara’da KYK burslarının asgari ücretin yarısına eşitlenmesi talebiyle topladıkları 20 bin imzayı milletvekillerine teslim etmek için Meclis’e yürümek isteyen öğrencilere polis müdahale etti.

Biri 18 yaşından küçük, 10 öğrencinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Ege Üniversitesi’nde ise öğrenciler, İlim Yayma Cemiyeti İzmir Şube Başkanı Prof. Dr. Musa Alıcı’nın rektör olarak atanmasını protesto ederek yürüyüş düzenledi.

Öğrenciler, atamayı “gerici ve kayyım” olarak nitelendirirken, tarikat ve cemaatlerin üniversitelerdeki etkisine karşı olduklarını vurguladı.

SALDIRILARA GEÇİT VERMEYECEĞİZ

Ankara’nın pek çok farklı üniversitelerden gelen öğrenciler Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde faşist çetelerce saldırıya uğrayan öğrencilerle dayanışmak için bir araya geldi.

Pek çok parti ve sendika temsilcisinin de bulunduğu açıklamada “Günlerdir okuluna sahip çıkan yurtsever, ilerici, demokrat, devrimci gençlere çeteler tarafından pusu kuruluyor, saldırılar düzenleniyor. Ancak herkes ayağını denk alsın çünkü bu ülkenin devrimcileri var” denildi.

‘BİZ BU ÇETELERİ İYİ TANIYORUZ’

Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’ndeki faşist saldırıların okulun dışında da sürdüğünü, tehditlerin arttığını belirten yurttaşlar, “Biz bu çetelerin ne yapmak istediğini biliyoruz, yöntemlerini biliyoruz. Biz bu çeteleri Kahramanmaraş’tan, Sivas’tan, Piyangotepe’den tanıyoruz. Biz bu çetelerin ‘Atatürkçülük’ maskesiyle kimlere hizmet ettiğini biliyoruz. Bu çetelerin ABD’yle ilişkisini, Ülkü Ocakları’yla ilişkisini, Komünizmle Mücadele Derneği’yle ilişkisini biliyoruz. Şimdi de nasıl üniversitelerde AKP – MHP karanlığının aparatlığını yaptıklarını görüyoruz” şeklinde tepki gösterdi.

‘TARİKATÇI REKTÖR İSTEMİYORUZ’

Ege Üniversitesi öğrencileri, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan atama kararıyla İlim Yayma Cemiyeti’nin İzmir Şube Başkanı olan Prof. Dr. Musa Alıcı’nın rektör olmasını protesto etti.

“Gençlik AKP’ye biat etmeyecek” ve “Kayyımlar gidecek biz kalacağız” gibi sloganlar atan öğrenciler yürüyüşün ardından “Yobaz kayyım gidecek! Üniversiteler özgürleşecek” ve “Tarikata barikat kahrolsun şeriat” yazan pankartlar asmak isteyen öğrencilere özel güvenlik müdahalede bulundu. Müdahaleye rağmen pankartlarını asan öğrenciler yaptıkları basın açıklamasında “Adı her türlü gerici zihniyetle, tarikat ve cemaatlerle yan yana geçen Musa Alıcı’nın bu üniversiteye rektör olmasını kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Öğrenciler, cemaat yurtlarına mecbur bırakan politikalara yabancı olmadıklarını paylaşırken bu dönem Ege Üniversitesi’ne ait tek yurt olan Öğrenci Köyü’nün Egeliyiz şirketine satıldığını ve dönem ortası özelleşen yurtta depremzede bursuyla kalan öğrencilerden apar topar 20 bin TL istendiğini vurguladı.

Ayrıca MSGSÜ’ye atanan kayyum rektör burada da protesto edildi. Öğrenciler, Ege’den Mimar Sinan’a, İzmir’den İstanbul’a üniversitelerde özerk yönetim, bilimsel eğitim taleplerinin ortaklığını haykırdı. Pek çok kentteki üniversitelere yapılan atamaların basit bir yönetim değişikliği değil, üniversiteleri denetim altına alma ve akademik özgürlüğü sınırlama politikalarının bir parçası olduğu ifade edildi.

10 ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI

Farklı illerden Ankara’ya gelen Öğrenci Kolektifleri üyesi öğrenciler, KYK burslarının asgari ücretin yarısına eşitlenmesi talebiyle Ankara’da Konur Sokak’ta toplandı.

İnsanca yaşamak istiyoruz" pankartı açan öğrenciler, topladıkları 20 bin imzayı milletvekillerine vermek amacıyla TBMM’ye yürümek istedi.

Polis, öğrencilerin Sakarya Caddesi’ne kadar yürümesine izin verdi. Yürüyüş boyunca, “Müşteri değil öğrenciyiz”, “Sağlık hakkımız engellenemez” ve “Üniversiteler bizimdir, bizimle özgürleşecek” sloganı atan öğrenciler, Sakarya Caddesi’nden Meclis’e doğru devam etmek istedi.

Yürüyüşe izin vermeyen polis, öğrencilere müdahale etti. Bazı öğrenciler biber gazından etkilenirken, biri 18 yaşından küçük, 10 öğrencinin gözaltına alındığı öğrenildi.

ÜNİVERSİTELER ARKA BAHÇENİZ DEĞİL

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine (MSGSÜ) Cumhurbaşkanlığı kararıyla Ahmet Sacit Açıkgözoğlu’nun kayyum rektör olarak atanması öğrencilerin tepkisine yol açtı. Yapılan açıklamada, söz konusu atamanın basit bir yönetim değişikliği olmadığı vurgulanarak, bunun üniversiteleri denetim altına alma ve akademik özgürlüğü sınırlama politikalarının bir parçası olduğu ifade edildi. Özellikle “aile” söylemi üzerinden kadınların kamusal alandan dışlanmaya çalışıldığı, MESEM uygulamalarıyla çocukların erken yaşta iş gücüne dahil edildiği ve bu anlayışın üniversitelere de kayyum atamaları yoluyla yansıtıldığı belirtildi.

Üniversitelerde eleştirel düşüncenin, örgütlü öğrenci faaliyetlerinin ve özgür akademik ortamın hedef alındığı ifade edilen açıklamada, kulüp ve topluluk faaliyetlerinin engellenmesi, etkinlik yasakları, öğrencilere açılan disiplin soruşturmaları ile kadın ve LGBTİ alanlarının kapatılmasının tesadüf olmadığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, MSGSÜ gibi sanat ve düşünce üretiminin merkezlerinden biri olması gereken bir üniversiteye, iktidarın ideolojik çizgisine uygun muhafazakâr ve ilahiyat kökenli kadroların atanmasının bilinçli bir tercih olduğu savunuldu. Öğrenciler ve üniversite bileşenleri adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bizler kayyum üniversite istemiyoruz. Demokratik, özerk ve özgür üniversite istiyoruz. Üniversiteler iktidarın arka bahçesi değildir.”