Üniversite binasında uyuşturucu laboratuvarı iddiası: ABD’de kampüs kapatıldı

ABD’de Michigan State Üniversitesi’nin en büyük akademik binalarından Wells Hall’da kurulan yasa dışı laboratuvar kampüsü karıştırdı. NBC News’in aktardığına göre, 31 yaşındaki Xin Tong’un binada metanfetamin üretimi yaptığı tespit edildi.

Olay, Pazar gecesi binanın beşinci katına izinsiz giriş ihbarı üzerine ortaya çıktı. Kampüs polisi, Tong’u çok sayıda sırt ve spor çantasıyla birlikte yakaladı. Çantalarda yapılan aramalarda sodyum hidroksit, hidroklorik asit, metanol, izopropil alkol, aseton ve bütan gibi kimyasallar bulundu.

Yetkililer, söz konusu maddelerin yasa dışı üretim faaliyetlerinde kullanıldığını belirtti. Üniversite yönetimi, binada oluşan hasarın 20 bin doları aştığını açıkladı.

BİNA GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Güvenlik gerekçesiyle Wells Hall binası geçici olarak kapatılırken, burada yapılacak sınavlar başka alanlara taşındı veya ertelendi. İtfaiye ve ilgili ekipler binada kimyasal temizlik ve hava kontrolü çalışmalarına başladı.

Xin Tong, “metanfetamin laboratuvarı işletmek” ve “binaya kasten zarar vermek” suçlamalarıyla hakim karşısına çıkarıldı. Zanlının 500 bin dolar kefaletle tutuklu bulunduğu bildirildi.

Yetkililer, şüphelinin üniversiteyle bağlantısının olup olmadığını ve laboratuvarın ne kadar süredir faaliyette olduğunu araştırıyor. Soruşturma sürüyor.