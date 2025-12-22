Üniversite eğitimi 3 yıla düşüyor

HABER MERKEZİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerde dört yıllık lisans eğitiminin üç yıla indirilmesine yönelik bir çalışma yürüttüklerini açıkladı.

Bir televizyon programına konuşan Özvar, öğrencilerin yine sekiz sömestr tamamlayacağını ancak bu süreci daha yoğun bir programla üç yılda bitirebileceğini belirtti.

Eğitim sürelerinin kısaltılmasına ilişkin çalışmaların dönüşümün bir parçası olduğunu dile getiren Özvar, amaçlarının öğrencilerin program çıktılarından ödün vermeden daha kısa sürede mezun olabilmelerini sağlamak olduğunu savundu.

Özvar, şu ifadeleri kullandı:

"Bir sene içinde 3 sömestir mantığıyla, 14 haftayı biraz daha kısaltarak ama öğrencinin alacağı kredileri, yapacağı projeleri, yapacağı çalışmaları kısaltmadan, eylülde başlayıp temmuzda bitecek şekilde 11-12 haftalık bir sömestir mantığıyla programları yeniden düzenliyoruz. Önümüzdeki yıla yetiştirmeyi, eğer yetişemezse de bir sonraki döneme yetiştirmeyi arzu ediyoruz. 4 yıllık lisans eğitiminde öğrencilerimiz aynı kredi sayısıyla yani 240 AKTS ile mezun olacaklar. 4 yılda bir öğrencimiz 240 AKTS alır. 2 yıllık ön lisans programlarında ise 120 kredi alır. Biz onlarda bir kısalmaya meydan vermek istemiyoruz. Yine 8 sömestir eğitim görecek çocuk ama 8 sömestiri 3 yılda tamamlayabilecek. Bu Türkiye'de ilk defa uygulanacak. 1-2 üniversitemizde, bir vakıf üniversitemizde bunun denemeleri birkaç yıldan beri zaten yapılıyor."