Üniversite gençliği boykotta!

ODTÜ, Ankara Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nden öğrenciler boykot kararı aldı.

19 Mart sabahı yapılan operasyonların ardından dün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Belediye Başkanı Murat Çalık da dahil 48 kişinin tutuklanmasıyla birlikte memleketin dört bir yanındaki eylemler sürerken, üniversite öğrencileri de tepkilerini okullarında eylemler yaparak gösteriyor.

Ülkenin dört bir yanında boykot çağrısı yapan binlerce öğrenci üniversite sıralarını boş bıraktı.

ODTÜ EYLEMDE!

ODTÜ'de boykot çağrısı yapan binlerce öğrenci kampüs içinde eylemde. Öğrenciler üniversite içinde yürüyüş gerçekleştiriyor.

#CANLI I ODTÜ'de boykot başladı: Binlerce öğrenci rektörlük önüne yürüyor! https://t.co/HZMPMZBOdE — BirGün TV (@BirGun_TV) March 24, 2025

Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi öğrencileri "Hacettepe'den ODTÜ'ye selam olsun" diyerek akademik boykot başlattı.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) öğrencilerin boykot kararının ardından eylemleri başladı.

GÜVENLİK BİNA KAPILARINI KİLİTLEDİ, ÖĞRENCİLER CAMDAN ÇIKTI!

İTÜ Maçka kampüsünde güvenlik bina kapısını kilitledi.

Bina içerisindeki öğrencilerin dışarıya çıkışı, bina dışındaki öğrencilerin ise içeriye girişi engellendi.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğrenciler 'boykot kararı' pankartlarını asarak akademik boykota başladı. Dersleri boykot eden öğrenciler fakültenin bahçesinde buluşuyor.

BOYKOT KARARI OKULLARA ASILIYOR

Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Metalurji Fakültesi öğrencileri "ODTÜ'deki arkadaşlarımızın boykot çağrısını sahipleniyoruz ve boykotu büyütüyoruz" diyerek boykot çağrısını fakülteye astı.

ÖĞRENCİLERDEN AKADEMİSYENLERE ÇAĞRI

Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri boykot çağrısına akademisyenlerden destek istediğini belirterek Hazırlık Binası önünde eyleme başladı.

Galatasaray Üniversitesi öğrencileri "boykot kararını" okul girişine yazarak akademik boykota başladı.

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde de boykot kararını duyuran öğrenciler akademik boykota başladı.