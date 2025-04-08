Üniversite gençliği durmadı, susmadı

Haber Merkezi

Dokuz günlük tatilin ardından üniversitelerde protestolar başladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) öğrencileri dün 100. Yıl Mahallesi’ne yürümek istedi. Öğrencilerin önü çevik polis ve TOMA’larla kesildi.

Hacettepe Üniversitesi’nde Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri ise ‘güvenlik önlemleri’ gerekçesiyle fakülteye alınmadı. Bilkent Üniversitesi öğrencileri de "Memleketimize ve Geleceğimize Sahip Çıkıyoruz! Tüm Arkadaşlarımızı Geri Alacağız" yazılı pankart açtı. İstanbul’da ise Boğaziçi

Üniversitesi öğrencileri, tutuklu sıra arkadaşları için kampüste bir araya geldi. Öğrenciler, üniversitenin Güney Meydanı’nda forum düzenledi. Yapılan açıklamada şöyle denildi: “Açıktır ki, tüm bu bastırma ve yıldırma politikaları tüm demokratik teamülleri terk etmiş olan rejimin koltuğu kaybetme korkusunun bir yansıması.”