Üniversite girişinde kadın cinayeti: "Namusumu temizledim" diye bağırdı

Kayseri'de boşandığı erkek tarafından tüfekle vurulan üniversite öğrencisi kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi bölümü öğrencisi 39 yaşındaki Meliha Keskin, fakülte binasının öğrenci girişinde boşandığı Ferhat K. tarafından pompalı tüfekle vuruldu. İddialara göre Ferhat K. '' Namusumu temizledim'' diye bağırdı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine Keskin, ambulansla ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli otomobiliyle olay yerinden kaçarken yaklaşık 800 metre ileride trafik polisleri tarafından silahıyla yakalandı.

Hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Keskin'in cansız bedeni otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerinde büyük panik yaşanırken, öğrenciler ve öğretim görevlileri fakülte binasından tahliye edildi. Üniversite güvenliği ve emniyet güçleri fakülte çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

Üniversite yönetiminin saldırının ardından öğrencilere attığı mesajda “Olay, kampüsümüzün genel güvenliğini etkilememektedir. Üniversitemiz tüm güvenlik önlemlerini titizlikle almıştır. Eğitim öğretim faaliyetlerimiz planlandığı şekilde aksamadan devam etmektedir” ifadeleri yer aldı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, bu mesaja ilişkin "Bir kadın pompalı tüfekle üniversite kampüsünde katlediliyor; üniversite yönetimi imaj peşinde, iktidar sessiz. Bu cinayet münferit değil, kurumsal ihmallerin ve siyasi körlüğün sonucudur" dedi.

Gelen tepkiler üzerine Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı:

Yaşamını yitiren öğrenci için derin üzüntü duyulduğu belirtilerek başsağlığı dilendi ve kadına yönelik şiddet en güçlü şekilde kınandı.

Açıklamada, "Rektörlüğümüz, öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın güvenliği konusunda hiçbir taviz vermeden gerekli tüm güvenlik tedbirlerini uygulamaya devam etmektedir" denildi.

EYLEM ÇAĞRISI

Cinayetin işlendiği yer olan Edebiyat Fakültesi önüne eylem çağrısı yapıldı. Yapılan çağrıda “Tüm ERÜ öğrencilerini, akademisyenlerini ve çalışanlarını adalet, vicdan ve dayanışma için bir araya gelmeye çağırıyoruz. Bir kişi daha eksilmesin diye, sen de orada ol” ifadeleri yer aldı. Eylem yarın (24 Ekim) 11.00’de fakülte önünde yapılacak” denildi.