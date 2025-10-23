Üniversite girişinde kadın cinayeti: "Namusumu temizledim" diye haykırdı

Kayseri'de boşandığı erkek tarafından tüfekle vurulan üniversite öğrencisi kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi bölümü öğrencisi Meliha Keskin, fakülte binasının öğrenci girişinde boşandığı F.K. tarafından pompalı tüfekle vuruldu. İddialara göre F.K. '' Namusumu temizledim'' diye haykırdı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine Keskin, ambulansla ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli otomobiliyle olay yerinden kaçarken yaklaşık 800 metre ileride trafik polisleri tarafından silahıyla yakalandı.

Hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Keskin'in cansız bedeni otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerinde büyük panik yaşanırken, öğrenciler ve öğretim görevlileri fakülte binasından tahliye edildi. Üniversite güvenliği ve emniyet güçleri fakülte çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

Üniversite yönetiminin saldırının ardından öğrencilere attığı mesajda “Olay, kampüsümüzün genel güvenliğini etkilememektedir. Üniversitemiz tüm güvenlik önlemlerini titizlikle almıştır. Eğitim öğretim faaliyetlerimiz planlandığı şekilde aksamadan devam etmektedir” ifadeleri yer aldı.

EYLEM ÇAĞRISI

Cinayetin işlendiği yer olan Edebiyat Fakültesi önüne eylem çağrısı yapıldı. Yapılan çağrıda “Tüm ERÜ öğrencilerini, akademisyenlerini ve çalışanlarını adalet, vicdan ve dayanışma için bir araya gelmeye çağırıyoruz. Bir kişi daha eksilmesin diye, sen de orada ol” ifadeleri yer aldı. Eylem yarın (24 Ekim) 11.00’de fakülte önünde yapılacak” denildi.