Üniversite hastanesinde gıda zehirlenmesi: 19 çalışan hastaneye başvurdu

Aydın'da Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde 19 çalışan gıda zehirlenmesi şüphesiyle acil servise başvurdu.

Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde 19 çalışan, öğle yemeğinin ardından bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle acil servise başvurdu.

Hastanede 2 bin çalışan ve 1000 hasta için çıkarılan yemekteki kızartma, börek, çorba ve yoğurttan yedikleri öğrenilen 19 kişi, tedaviye alındı.

Tedavilerinin ardından çalışanın tamamı taburcu edildi.

Gıda zehirlenmesi şüphesi nedeniyle yemeklerden ve sudan alınan numuneler incelenmek üzere Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ile Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gönderildi.