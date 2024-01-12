Üniversite için verilen profesör ilanına direkt kişinin ismi yazılmıştı: O ilan iptal edildi

İstanbul Okan Üniversitesi'nde aranan şartlar kısmına direkt olarak alınacak kişinin ismi yazılmıştı. Direkt olarak isimle yayınlanan profesör ilanı olayın ortaya çıkmasından sonra kaldırıldı.

İstanbul Okan Üniversitesi’nde adrese teslim profesör ilanı verilmişti.

Üniversite tarafından yayımlanan akademik ilanda, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Turizm ve Otel İşletme bölümüne profesör alınacağını açıkladı. Söz konusu ilan “adrese teslim” kadro ilanlarını başka bir boyuta taşıdı. İlanda, "Otelcilik Sektörü, Destinasyon Yönetimi ve Turizm Psikolojisi alanlarında çalışmalar yapmak" şartları aranırken, birde kişi ismi yazıldı. Şartlara yazılan özel isim ise “Asım Saldanlı” olarak belirtildi.

İlanda ismi geçen Asım Saldamlı'nın YÖK Tez'de yer alan bilgilerine göre, doktora tezinin başlığı "Otel işletmelerinde stres kaynakları ve çalışanlar üzerindeki etkileri." Tezde çalışanların psikolojisi incelenmiş. Yüksek lisans tez çalışmasının başlığı ise, "Uluslararası turizm hareketlerinde seyahatin yönetimi, seyahat işletmelerinin rolü, önemi ve pazar payı ilişkisi."

O İLAN İPTAL EDİLDİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı ve Resmi Gazete'de yayınlan kararlarda ise kişiye özel profesör ilanı yer almadı.

İlanın gelen tepkilerin ardından kaldırıldığı öne sürüldü.