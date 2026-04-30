Üniversite kampüsünde petrol bulundu

Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nin Sur ilçesindeki arazisinde petrol rezervine ulaşıldı. Üniversite ile SANKO Holding'e bağlı PETAR A.Ş. arasında imzalanan anlaşma kapsamında üniversite arazisinde yapılacak çalışmalarda bulunacak petrolün satış hasılatı üzerinden yüzde 3 oranında üniversiteye pay verilecek.

Üniversiteye ait Diyarbakır Sur İlçesi Yiğitçavuş Mahallesi'nde bulunan alanda gerçekleştirilen sismik arama çalışmaları sonucunda, sahada sondaj kuyuları açılması amacıyla ilgili alanın 10 yıllığına kiralanması talep edildi. Sözleşme doğrultusunda belirlenen sahalarda gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında iki ayrı lokasyonda sondaj faaliyetleri yürütülecek.

"SÜREÇ TAMAMLANDI"

Üniversiteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Üniversitemize ait Diyarbakır İli Sur İlçesi Yiğitçavuş Mahallesinde bulunan 7567 ada 41 no.lu parselde gerçekleştirilen sismik arama çalışmaları sonucunda, sahada sondaj kuyuları açılması amacıyla ilgili alanın 10 yıllığına kiralanması talep edildi. Yapılan teknik ve idari değerlendirmeler neticesinde söz konusu talep, Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla uygun bulunmuş; ardından bağlı bulunulan Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gerekli izinler alınarak süreç tamamlandı.

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü’nde gerçekleştirilen imza töreninde sözleşme, Rektörümüz Prof. Dr. Kamuran Eronat ile PETAR Doğalgaz ve Petrol Arama Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Akyol tarafından imzalandı.

İmzalanan sözleşme kapsamında, elde edilecek petrolün satış hasılatı üzerinden Üniversitemize pay verilecektir. Devlet hissesi ve yüzde 25 oranındaki işletme giderleri düşüldükten sonra kalan net hasılat üzerinden % 3 (yüzde üç) oranında pay Üniversitemize aktarılacak.”