Üniversite kayıt tarihleri 2024: Üniversite kayıtları ne zaman?

YKS sonuçlarının yayınlanmasıyla birlikte binlerce üniversite adayı üniversite kayıt tarihleri 2024 araştırması yapmaya başladı. Tercih dönemine sayılı günler kala üniversite öğrencisi adayları üniversite kayıtları ne zaman sorusunu gündeme getiriyor. ÖSYM'nin duyurduğu kontenjan bilgilerine göre bu yıl 1 milyon 58 bin 345 öğrenci üniversiteli olacak. Peki, üniversite kayıtları ne zaman? İşte üniversite kayıt tarihleri 2024!

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından yaklaşık 1 milyon üniversite öğrencisi adayı üniversite kayıtları ne zaman sorusunu gündeme getiriyor. Üniversite kayıt tarihleri 2024 birçok üniversitenin akademik takviminde işaretlenmiş durumda. Bu yıl 1 milyon 58 bin 345 öğrencinin ÖSYM'nin açıkladığı bilgiye göre üniversitelere kayıt yaptırması bekleniyor. Peki, üniversite kayıtları ne zaman? İşte üniversite kayıt tarihleri 2024!

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonrası tercih döneminin de sona ermesiyle birlikte üniversite programlarına kayıt yaptırma hakkı kazanan adaylar için üniversite kayıtları 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek. Elektronik, çevrimiçi (online) kayıtlar ise 19-21 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ 2024

Üniversiteler kayıtlarını 2024 yılı için yüz yüze ve çevrimiçi (online) olmak üzere alıyor. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gerçekleşecek 2024 üniversite kayıt tarihleri şu şekilde:

Yüz yüze kayıt: 19-23 Ağustos

19-23 Ağustos Çevrimiçi (online) Kayıt: 19-21 Ağustos

Üniversite kayıtları nasıl yapılır?

Üniversite kayıt işlemini yaptırmak için adayları her üniversitenin kendine özgü kararlaştırdığı iki kayıt metodu bekliyor. Üniversiteler kayıtlarını elektronik (online) olarak ya da yüz yüze kendi kayıt merkezlerinde gerçekleştiriyorlar. Adaylar kayıt için gerekli belgeleri hazırladıktan sonra üniversite kayıt merkezlerine giderek ya da elektronik kayıt için E-Devlet üzerinden kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecekler.