Üniversite Kayıt Tarihleri 2025-2026 | Üniversite elektronik ve normal kayıtları ne zaman? Üniversite kaydı için gerekli belgeler neler?

Üniversite kayıt süreci hem online hem de fiziki olarak yürütülecek. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler Eylül ayı itibarıyla üniversitelerine başvurabilecek. e-Devlet üzerinden yapılacak elektronik kayıtlar ise daha kısa sürede tamamlanacak. Kayıt için diploma, mezuniyet belgesi, fotoğraf, ödeme belgesi gibi birçok evrak talep ediliyor. Adayların bu belgeleri belirtilen tarihlerde eksiksiz sunması gerekiyor. Mezun olamayanlar için belirli şartlarla geçici kayıt fırsatı da bulunuyor. Tüm detaylar YKS tercih kılavuzunda yer alıyor. Peki, Üniversite elektronik ve normal kayıtları ne zaman? Üniversite kaydı için gerekli belgeler neler? İşte ayrıntılar!

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025-YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar için normal kayıtlar 1-5 Eylül 2025, elektronik kayıtlar ise 1-3 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıt yapacak adaylar, e-Devlet sistemi üzerinden üniversite kayıt ekranına giriş yaparak işlemlerini tamamlayabilecek.

Kayıt tarihlerini kaçıran veya belgelerini eksik sunan adaylar, kayıt haklarını kaybedecek. Elektronik kayıt yaptıktan sonra belgeler, ilgili üniversitenin belirttiği tarihlerde elden teslim edilecek.

ÜNİVERSİTE KAYDI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Üniversiteye kayıt sırasında adaylardan aşağıdaki belgeler talep edilecektir:

Mezun olunan okuldan alınan diploma veya onaylı mezuniyet belgesi

Alan bilgisi eksikse, hangi okul ve alandan mezun olunduğunu gösterir resmî belge

Üniversite tarafından istenirse, 12 adet vesikalık fotoğraf

Katkı payı veya öğrenim ücreti ödeme belgesi

Askerlik durumu, kamu.turkiye.gov.tr üzerinden üniversiteler tarafından sorgulanacaktır

Üniversite tarafından istenecek diğer özel belgeler (örneğin sağlık kurulu raporu)

Elektronik kayıt yapan öğrencilerin de üniversite tarafından belirtilen evrakları süresi içinde teslim etmesi gerekmektedir. Belgeleri eksik olanların kayıtları yapılmayacak.

MEZUN OLAMAYAN ADAYLAR NE YAPACAK?

Ortaöğretim mezuniyetini henüz tamamlamamış; bütünleme, tek ders veya Açık Öğretim Lisesi öğrencisi olan adaylar için geçici kayıt hakkı tanınacak. Bu adaylar, en geç 31 Aralık 2025 veya Açık Öğretim Lisesi için 30 Ocak 2026 mesai bitimine kadar mezuniyet belgelerini üniversiteye ibraz etmek zorundadır. Aksi halde geçici kayıtları silinecektir.