Üniversite kayıtları için bugün son gün

Üniversitelerde 1 Eylül’de başlayan yüz yüze kayıt süresi bugün sona eriyor.

Bir programa yerleşen adayların, mesai bitimine kadar kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor.

Elektronik kayıt işlemleri 3 Eylül’de tamamlanırken, yüz yüze kayıtlar da bugün itibarıyla bitmiş olacak. Sürecin ardından boş kontenjanlar belirlenecek ve ek yerleştirme dönemi başlayacak.

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) duyurduğu 2025-2026 eğitim öğretim yılı kayıt takvimine göre, 1-3 Eylül arasında e-Devlet üzerinden elektronik kayıt yapıldı. 1 Eylül’de başlayan yüz yüze kayıtlar ise 5 Eylül Cuma günü sona erecek. Bu tarihten sonra kayıt yaptırmayan öğrenciler haklarını kaybedecek.

GEREKLİ BELGELER NELER?

Kayıt sırasında ÖSYM sonuç belgesi, lise diploma aslı veya yeni tarihli mezuniyet belgesi, nüfus cüzdanı veya kimlik kartı onaylı fotokopisi, ikametgah ile ilgili belge ve son altı aya ait fotoğraf isteniyor.