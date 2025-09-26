Üniversite kayıtlarında skandal yaşandı: 10 kontenjanın 2’si boş kaldı

Her ile üniversite sistemi tutmuyor. Vakıf üniversitelerinin ücretleri, üniversiteli işsizliği, maddi durumlarından dolayı çocuklarını başka şehirlere göndermek istemeyen aileler nedeniyle sonuç yine fiyasko oldu.

YÜZDE 18,3’Ü BOŞ KALDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) dün açıkladığı sonuçlara göre tercih edilmeyenler ve kaydolmayanlar nedeniyle açılan toplam 713 bin 21 kontenjanın tam 131 bin 96’sı ek yerleştirme öncesi boş kaldı. Yani toplam kontenjanın yaklaşık yüzde 18,3’ü boş kaldı. Diğer bir deyişle 10 kontenjanın yaklaşık 2’si boş kaldı.

ÖNLİSANSTA %350, LİSANSTA %76’LIK ARTIŞ

İlk yerleştirmeler sonucunda önlisans programlarında yani 2 yıllık üniversitelerde 17 bin 324, lisans programlarında yani 4 yıllık üniversitelerde ise 30 bin 153 kontenjan boş kalmıştı. Devlet üniversitelerde toplam kontenjanın yüzde 99’u dolmuştu. ÖSYM ve YÖK yaptıkları açıklamalarla bu tabloyla övünmüştü. Ancak kaydolmayanlar nedeniyle önlisansta 77 bin 941, lisansta ise 53 bin 155 kişilik kontenjan açıldı. Önlisansta yüzde 350, lisansta ise yüzde 76’lık artış oldu.

Lisansta 53 bin 155 kontenjanın 14 bin 772’si devlette, 36 bin 245’i ise vakıfta yer aldı. Önlisansta ise devletteki kontenjan 38 bin 711, vakıfta 32 bin 806. Kalan diğer kontenjanlar ise KKTC ve yabancı öğrencilerden oluştu.

Lisans programlarında en çok kontenjan şu bölümlerde oldu:

>>Bilgisayar Mühendisliği: 2 bin 825

>>Psikoloji: 2 bin 576

>>Yazılım Mühendisliği: 1964

>>İşletme: 1601

>>Gastronomi ve Mutfak Sanatları: 1538

Önlisansta ise en fazla kontenjan şu bölümlerde:

>>Bilgisayar Programcılığı: 2 bin 263

>>Fizyoterapi: 1658

>>Çocuk Gelişimi: 1493

>>Aşçılık: 1261

>>Grafik Tasarımı: 1174

77 BİN KİŞİ KAYIT YAPTIRMADI

Ek yerleştirme kılavuzunda en dikkat çekici veriyi kayıt yaptırmayanlar oluşturdu. Yerleşme hakkı olmasına rağmen üniversiteye kaydolmayan öğrenci sayısı 77 bin 558 oldu. Bu alanda zirvede 2 bin 358 kişiyle Web Tasarımı ve Kodlama açıköğretim programı ve 2 bin 23 kişiyle ilahiyat açıköğretim programı yer aldı. Örgün programlarda ise 1704 kişiyle bilgisayar programcılığı ve 1084 kişiyle psikoloji bölümleri dikkat çekti.

TIPTA BİLE KAYIT OLMADILAR

En dikkat çekici nokta ise tıp, hukuk, diş hekimliği gibi zorlukla kazanılan bölümlerde bile öğrencilerin üniversiteye kaydolmaması oldu. Buna göre tıpta 68, hukukta 143, diş hekimliğinde 63, hemşirelikte 528 kişi yerleşme hakkı kazanmalarına rağmen üniversitelere kaydolmadı. Bu bölümlerde devlet üniversitelerinde dahi kaydolmayanlar oldu.

Oransal olarak ise özel güvenlik ve koruma, sosyal hizmetler açıköğretim, e-ticaret ve pazarlama ile medya ve iletişim uzaktan öğretim programları dikkat çekti. Bu bölümlerde hak kazanmalarına rağmen öğrencilerin yüzde 25’inden fazlası kaydolmadı.

BOŞ KONTENJANLAR NE OLDU