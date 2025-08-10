Üniversite mezunları kendi bölümüne başvuramıyor

YÖK’ün tüm uyarılarına rağmen kişiye özel ilanların sonu gelmiyor.

Bu kez üniversiteler tarafından verilen ilanlarda, bölüm mezunları kendi bölümleri için açılan kadrolara verilen özel şartlardan dolayı başvuru yapamıyor.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından verilen akademik ilanda, mühendislik fakültesi için gıda mühendisliği bölümüne doktor öğretim üyesi alınacağı duyuruldu. Ancak ilanda duyurulan özel şartlara göre bu kadroya bir gıda mühendisi başvuramıyor.

Gıda bilimleri anabilim dalı açılan kadroda, “Lisans ve yüksek lisansını Kimya alanında yapmış olmak. Biyoteknoloji alanında doktora derecesine sahip olmak. Moleküler baskılı polimer (MIP), Nanoemülsiyonların antimikrobiyal ve antioksidan özellikleri ve gıdalarda uygulanan kurutma yöntemleri konularında çalışmalar yapmış olmak” şartları arandı.

Gıda Mühendisleri Odası ilana tepki gösterdi. Açıklamada, “Bölüme alınacak ‘Doktor Öğretim Üyesi’ kadrosu için ilan edilen şartlar arasında Gıda Mühendisliği Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora diplomasına sahip olmak başvuru için engel teşkil etmektedir. Yani gıda mühendisiyseniz, yüksek lisansınızı ve doktoranızı ‘Gıda Mühendisliği Bölümü’nde yaptıysanız, bu kadro için başvuru yapamıyorsunuz. Objektif kriterlerden uzak, belirli bir kişiyi tanımlayan bu ilan, üniversitelerimizdeki geriye gidişin ve eğitimdeki kalite azalmasının göstergesidir. Gıda Mühendisliği bölümüne alınacak kadronun Gıda Mühendisi olamayacağını yazmak ne akılla ne de bilimsel etik ile izah edilemez” denildi.

Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü Yönetim Bilişim Sistemleri anabilim dalı bölümü için verilen doktor öğretim üyesi kadrosuna da alan dışı bir şart konuldu. Özel şartta, “Yüksek lisans ve doktorasını siyaset bilimi alanında yapmış olmak, oryantalizm-meşrutiyet dönemi İslamcılığı ilişkisi konularında çalışmalar yapmış olmak” ifadelerine yer verildi. Şartları karşılayan Z.G.’nin, “Oryantalist söylemin meşrutiyet dönemi İslamcılığına etkileri üzerine bir değerlendirme” başlıklı bir akademik çalışması bulunuyor.