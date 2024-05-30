Üniversite mezunlarının oranı 25 yaş ve üzeri nüfusta yüzde 24,6 oldu

TÜİK 2023 yılı Ulusal Eğitim İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, 25 yaş ve üzerindeki ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora mezunlarının söz konusu yaş içindeki oranı yüzde 24,6 oldu. Ortalama eğitim süresinin en yüksek olduğu il Ankara, en düşük olduğu il ise 7,4 yıl ile Ağrı oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Ulusal Eğitim İstatistikleri’ni açıkladı.

Buna göre, 25 yaş ve üzerindeki ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora mezunlarının söz konusu yaş içindeki oranı 2008 yılında yüzde 9,8 iken, 2023 yılında bu oran yüzde 24,6 oldu.

İlgili yaş grubu için ortaöğretim ve üzeri eğitim seviyelerinden mezun olanların oranı 2008 yılında yüzde 26,5 iken, 2023 yılında bu oran yüzde 48,3 olarak gerçekleşti.

ORTALAMA EĞİTİM SÜRESİ 9,3 YIL OLDU

25 yaş ve üzeri nüfusun ortalama eğitim süresi 2023 yılında 9,3 yıl oldu. 2023 yılında kadınların ortalama eğitim süresi 8,6 yıl iken, erkeklerin ortalama eğitim süresi 10,1 yıl oldu.

EN YÜKSEK ANKARA, EN DÜŞÜK AĞRI

25 yaş ve üzeri nüfusun ortalama eğitim süresinin 2023 yılında en yüksek olduğu il 10,7 yıl ile Ankara olurken, bu ili sırasıyla İstanbul, Eskişehir, Kocaeli ve İzmir takip etti.

Ortalama eğitim süresinin en düşük olduğu il ise 7,4 yıl ile Ağrı olurken, bu ili sırasıyla Şanlıurfa, Muş, Kastamonu ve Van izledi.

EN YÜKSEK ARTIŞ GÖSTERDİĞİ İL ŞIRNAK

25 yaş ve üzeri nüfusun aldığı ortalama eğitim süresinin 2014 ile 2023 yılları arasındaki son on yıllık değişim oranına göre yüksek artış gösterdiği ilk beş il yüzde 54,1 ile Şırnak, yüzde 46,2 ile Hakkari, yüzde 40,8 ile Muş, yüzde 40,5 ile Bingöl ve Siirt oldu. En düşük artış gösteren ilk beş il ise yüzde 14,6 ile Ankara, yüzde 16,2 ile Eskişehir, yüzde 16,3 ile Tekirdağ, yüzde 17,0 ile İzmir ve yüzde 17,1 ile Yalova olarak hesaplandı.

OKUMA YAZMA BİLEN ORANI YÜZDE 97,6 OLDU

2008 yılında 6 yaş ve üzeri nüfusta okuma yazma bilenlerin oranı yüzde 91,8 iken, 2023 yılında bu oran yüzde 97,6 olarak hesaplandı. 2008-2023 yılları arasında kadınlarda okuma yazma bilen oranı yüzde 86,9’dan yüzde 96,0’a, erkeklerde ise bu oran yüzde 96,7’den yüzde 99,2’ye yükseldi.