Üniversite öğrencileri 19 Mayıs’ta Maçka Parkı'nda buluşacak

Üniversite öğrencileri 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Maçka Parkı'nda buluşacak.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi öğrencileri yaptığı çağrıda, “Barikatları aşarak başlattığımız direnişin ikinci ayında, sanatla örülmüş bir dayanışma alanında buluşuyoruz. Müziğin, sözün, görselin ve emeğin iyileştirici gücüne inanan herkesi, birlikte üretmenin yollarını aradığımız bu çağrıya davet ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Etkinliğin saatini ve detaylarını önümüzdeki günlerde paylaşacaklarını duyuran öğrencilerin, yaptıkları çağrı şöyle:

"DİRENİŞİMİZİ KALICI HALE GETİRELİM"

“19 Mart’ta barikatı yıkarak başlattığımız direnişimizin ikinci ayındayız. Hala tutuklu sıra arkadaşlarımız var, hala gözaltılar var ve hala kampüslerimizde polis, ÖGB, hatta şeriatçı şiddeti var. Ancak bunların karşısında da bulunduğumuz her alanda daha da büyüteceğimiz öğrenci dayanışması var. Geçtiğimiz iki ayda yaşadığımız gözaltılar, tutuklamalar, işkenceler ve baskılar bize bir şey öğretti: Artık susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz! Direnişin hiçbir rengini arkada bırakmadan bir arada olmanın yollarını arıyoruz.

Birlikte üretip, birlikte paylaşmak, tutuklu olan arkadaşlarımızı gündemde tutmak ve göstermiş olduğumuz öğrenci dayanışmasını daha da büyütmek için herkesi beraberliğe çağırıyoruz. Korkuyu, umudun ve direnişin ezgileriyle aştık, şimdi sırada dayanışmanın yollarını aramak var!

Bu açık çağrıyla 19 Mart’ta bugüne kadar vermiş olduğumuz mücadeleyi nasıl kalıcı hale getireceğimizi birlikte tartışabilmek istiyoruz. Kampüslerimizden taşmak, sokakları, meydanları ve parkları doldurmak ve en yüksek sesimizle tutuklu arkadaşlarımıza adalet diye haykırabilmek için birbirimize ihtiyacımız var. Ne polis, ne ÖGB, ne de şeriatçılar... Kampüslerimiz bizimdir! Şenliklerimizle, pankartlarımızla, sloganlarımızla biz buradaydık ve burada olmaya devam edeceğiz. Tüm sıra arkadaşlarımız özgür olana kadar, bilimin ışığında ilerleyen demokratik ve özerk üniversiteleri kurana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

"HEP BİRLİKTE SES ÇIKARTIYORUZ"

Sanatın, direnişin belleği olduğunu biliyoruz. Susturulanların sesini taşıyor, arkadaşlarımızın hikayesini normalleştirmemeyi seçiyoruz. Ortak bir hafıza yaratabilmek için hep birlikteyiz.

Hep beraber ses çıkarıyor, dikiyor, kesiyor, nakşediyor çiziyor ve yaratıyoruz. Emeklerimizin beraberliğinden doğan her nesne ve an da direnişimize bir gurur bırakıyor.

Müzisyenler, gruplar, sanat pazarlarında, sergilerde yer alabilecek öğrenci ve kolektifler… farklı formlarda üreten herkesle bir arada olalım istiyoruz.

Hepimizin, birbirimizin sesini daha çok duymaya, üretimlerin daha çok görmeye, okumaya, dinlemeye ihtiyacımız var.

Bir şarkıyı birlikte söyleyebiliyor, birlikte dans edebiliyorsak, dayanışmayla da bir dünyayı birlikte inşa edebiliriz."