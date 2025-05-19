Üniversite öğrencileri, tutuklu arkadaşları için yürüdü: Demokratik Türkiye hedefimizden vazgeçmeyeceğiz

Ebru ÇELİK

Üniversite öğrencileri, 19 Mayıs'ta Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışının 106. yılı dolayısıyla yürüyüş için bir araya geldi.

Öğrenciler, tutuklu sıra arkadaşları için İstanbul Üniversitesi Taşkışla Kampüsü'nden Maçka Parkı'na doğru yürüyüşe geçti.

Öğrenciler, kampüs önünde açıklama yaparak "19 Mayıs, direnişimizin 2'inci ayıdır. Mücadelemize 2'nci ayında da devam ediyoruz. 19 Mayıs gençlik bayramıysa neden bizim sıra arkadaşlarımız içeride? Tutuklu öğrenci arkadaşlarımızla beraber yürüyene dek bi mücadelemize devam edeceğiz. Demokratik üniversiteleri öğrenciler kuracak. Selam olsun direnenlere. Bu daha başlangıç mücadeleye devam" ifadelerini kullandı.

Üniversite öğrencileri yürüyüşte: "19 Mayıs gençlik bayramıysa neden bizim sıra arkadaşlarımız içeride?"https://t.co/sjh8VJPyke pic.twitter.com/JcahuHQFFs — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) May 19, 2025

Basın açıklaması sırasında "Hükümet istifa" sloganları atıldı.

Üniversite öğrencileri, tutuklu sıra arkadaşlarına destek olmak için İstanbul Üniversitesi Taşkışla Kampüsü'nden Maçka Parkı'na doğru yürüyüşe geçtihttps://t.co/sjh8VJPyke pic.twitter.com/EhW4k27hYR — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) May 19, 2025

Maçka Parkı'na ulaşan öğrenciler basın açıklaması okudu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"19 Mart'tan bu yana hukuksuz bir şekilde tutuklanan sıra arkadaşlarımızın serbest bırakılması için buradayız. Bu dayanışma buluşması, baskıya boyun eğmeden, korkunun ve suskunluğun zincirlerini kırmak için verdiğimiz mücadelenin bir kez daha haykırıldığı bir alandır. Yıkılan korku duvarlarının ardından, yeni bir geleceğe olan inancımızı güçlendirmek için bir aradayız.

İki ay önce, İstanbul Üniversitesi önünde yıktığımız barikat, sadece fiziksel bir engelin değil, korkunun ve baskının sembolik duvarlarının yıkılışıydı. O gün başlayan direnişimiz, bugün daha büyük bir kararlılıkla sürüyor. Tüm sıra arkadaşlarımız serbest bırakılana dek mücadelemizi sürdüreceğiz.

Üniversitelerde kayyum rektörlüğünün dayattığı antidemokratik uygulamalar, öğrenci temsiliyetinin önüne dikilen yeni barikatlardır. Bu barikatları, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde ve İstanbul Üniversitesi’nde fiili Öğrenci Temsil Kurulu (ÖTK) seçimleriyle yıkmaya kararlıyız. İstanbul Teknik Üniversitesi ÖTK'sını seçti, Yıldız Teknik Üniversitesi seçiyor, İstanbul Üniversitesi seçiyor. Bu temsilcilikler üniversiteler tarafından derhal tanınmalıdır. Demokratik öğrenci temsiliyeti demokratik üniversitelerin ayrılmaz parçasıdır.

'DEMOKRATİK BİR TÜRKİYE HEDEFİMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ'

Ancak mücadelemiz sadece kampüslerle sınırlı değil! Bugün demokratik bir üniversite için yola çıkan bizler, demokratik bir Türkiye hedefimizden de asla vazgeçmeyeceğiz. Üniversitelerdeki şiddet ve baskı, özgürlükleri kısıtlayan genel politikaların bir parçasıdır. Bizler, bu zincirleri kıracak; hem özgür, özerk ve demokratik üniversiteleri hem de demokratik bir Türkiye mücadelesini sürdürmeye devam edeceğiz.

Tutuklu sıra arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını, ÖGB ve kolluk kuvvetlerinin öğrencilere yönelik şiddetinin son bulmasını ve öğrenci haklarımızın tanınmasını talep ediyoruz. Baskı ve zorbalıkla gençliğin sesini kısacaklarını sananları uyarıyoruz: Gençlik susmaz, gençlik geri adım atmaz!

Bizim ilk günden beri çağrımız, işçilere, emekçilere, sendikalara ve meslek örgütlerine genel grev ve genel direniş çağrısıydı. Bugün, birçok fabrikada direnişler ve grevler gerçekleştiriliyor. Düşük zamlara karşı Tüpraş, TPI işçileri, Ravago Eastchem ve Enplast işçileri grev kararlarını astı. Biz biliyoruz ki kurtuluşumuz, hayatı üretenlerin, işçilerin ve emekçilerin mücadelesindedir. Düşük ücretlere karşı başlayan direnişlerini selamlıyoruz. Selam olsun direnenlere!

'HÜKÜMET İSTİFA ETSİN'

Bu mücadele, yarına olan umudumuzdur. Sadece tutuklu arkadaşlarımızın özgür kalması için değil; barış, özgürlük ve eşitlik temelli bir ülke için mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız.

Hep birlikte haykırıyoruz: Baskılar bizi yıldıramaz!

Tutuklu sıra arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın!

ÖGB ve Emniyet şiddeti son bulsun!

Hükümet istifa etsin!"

Tutuklu arkadaşlarının serbest bırakılmasını isteyen öğrenciler, Maçka Parkı'nda bir araya geldi:



"Demokratik üniversite için yola çıkan bizler, demokratik bir Türkiye hedefimizden de asla vazgeçmeyeceğiz"https://t.co/sjh8VJPyke pic.twitter.com/mmEUaDgVHM — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) May 19, 2025

Açıklamanın ardından başlayan 'Direniş ve Dayanışma Konseri'nde Deniz Tekin, Brek, Dilan Balkay, Second, Özge Ürer ve Braderin sahne alacak.

Bugün saat 18.00'de Dolmabahçe'den Beşiktaş’a 19 Mayıs Mustafa Kemal Yürüyüşü yapılacak.