Üniversite öğrencileri yürüyüşte: 19 Mayıs gençlik bayramıysa neden bizim sıra arkadaşlarımız içeride?

Ebru ÇELİK

Üniversite öğrencileri, 19 Mayıs'ta Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışının 106. yılı dolayısıyla yürüyüş için bir araya geldi.

Öğrenciler, tutuklu sıra arkadaşları için İstanbul Üniversitesi Taşkışla Kampüsü'nden Maçka Parkı'na doğru yürüyüşe geçti.

Öğrenciler, kampüs önünde açıklama yaparak "19 Mayıs, direnişimizin 2'inci ayıdır. Mücadelemize 2'nci ayında da devam ediyoruz. 19 Mayıs gençlik bayramıysa neden bizim sıra arkadaşlarımız içeride? Tutuklu öğrenci arkadaşlarımızla beraber yürüyene dek bi mücadelemize devam edeceğiz. Demokratik üniversiteleri öğrenciler kuracak. Selam olsun direnenlere. Bu daha başlangıç mücadeleye devam" ifadelerini kullandı.

Üniversite öğrencileri yürüyüşte: "19 Mayıs gençlik bayramıysa neden bizim sıra arkadaşlarımız içeride?"https://t.co/sjh8VJPyke pic.twitter.com/JcahuHQFFs — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) May 19, 2025

Basın açıklaması sırasında "Hükümet istifa" sloganları atıldı.

Üniversite öğrencileri, tutuklu sıra arkadaşlarına destek olmak için İstanbul Üniversitesi Taşkışla Kampüsü'nden Maçka Parkı'na doğru yürüyüşe geçtihttps://t.co/sjh8VJPyke pic.twitter.com/EhW4k27hYR — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) May 19, 2025

Bugün saat 18.00'de Dolmabahçe'den Beşiktaş’a 19 Mayıs Mustafa Kemal Yürüyüşü yapılacak.