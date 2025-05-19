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Üniversite öğrencileri yürüyüşte: 19 Mayıs gençlik bayramıysa neden bizim sıra arkadaşlarımız içeride?

19 Mayıs'ın 106. yılında üniversite öğrencileri tutuklu sıra arkadaşlarına destek olmak için yürüyüşe geçti. İstanbul Üniversitesi Taşkışla Kampüsü'nden Maçka Parkı'na doğru yürüyen öğrenciler yaptıkları basın açıklamasında "19 Mayıs gençlik bayramıysa neden bizim sıra arkadaşlarımız içeride?" diye sordu.

Güncel
  • 19.05.2025 15:51
  • Giriş: 19.05.2025 15:51
  • Güncelleme: 19.05.2025 16:21
Üniversite öğrencileri yürüyüşte: 19 Mayıs gençlik bayramıysa neden bizim sıra arkadaşlarımız içeride?
Fotoğraflar: BirGün

Ebru ÇELİK

Üniversite öğrencileri, 19 Mayıs'ta Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışının 106. yılı dolayısıyla yürüyüş için bir araya geldi.

Öğrenciler, tutuklu sıra arkadaşları için İstanbul Üniversitesi Taşkışla Kampüsü'nden Maçka Parkı'na doğru yürüyüşe geçti.

Öğrenciler, kampüs önünde açıklama yaparak "19 Mayıs, direnişimizin 2'inci ayıdır. Mücadelemize 2'nci ayında da devam ediyoruz. 19 Mayıs gençlik bayramıysa neden bizim sıra arkadaşlarımız içeride? Tutuklu öğrenci arkadaşlarımızla beraber yürüyene dek bi mücadelemize devam edeceğiz. Demokratik üniversiteleri öğrenciler kuracak. Selam olsun direnenlere. Bu daha başlangıç mücadeleye devam" ifadelerini kullandı.

Basın açıklaması sırasında "Hükümet istifa" sloganları atıldı.

Bugün saat 18.00'de Dolmabahçe'den Beşiktaş’a 19 Mayıs Mustafa Kemal Yürüyüşü yapılacak.

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