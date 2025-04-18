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Üniversite öğrencilerinden adliye önünde dayanışma: Asla yalnız yürümeyeceksin

Üniversite öğrencileri, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası başlayan protestolara katılan öğrencilerin yargılandığı davanın bugün görülen duruşmaları öncesi Adliye önünde bir araya geldi. Sokağın kriminalize edilemeyeceğini vurgulayan öğrenciler, "Üniversite öğrencileri olarak arkadaşımızı alana kadar buradayız. İnsanlık onuru işkenceyi yenecek" açıklamasında bulundu.

Güncel
  • 18.04.2025 12:52
  • Giriş: 18.04.2025 12:52
  • Güncelleme: 18.04.2025 13:46
Kaynak: Haber Merkezi
Üniversite öğrencilerinden adliye önünde dayanışma: Asla yalnız yürümeyeceksin

Ebru ÇELİK 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Koç, Bahçeşehir, Galatasaray Üniversitesi öğrencileri, yargılanan sıra arkadaşlarına destek vermek amacıyla Çağlayan Adliyesi önünde toplandı. Duruşmaya giren sıra arkadaşları için bir araya gelen öğrenciler, adliye önünde dayanışma nöbetindeler.

Öğrenciler, arkadaşlarının şiddetle gözaltına alınmasına tepki göstererek şunları söyledi:

“Sokağı kriminalize edemeyecekler. Biz arkadaşlarımızın hepsini alacağız. Ve bu yargılamalar altı boş, antidemokratik kararlar demiştik. Bugün kendi duruşmasına gelen bir arkadaşımız adliyenin girişinde işkenceyle gözaltına alındı. Biz bu kararların tamamen altı boş olduğunu biliyoruz. Sokağı kriminalize ediyorlar ve kendi duruşmasına gelen bir arkadaşımızı adliye önünde çok kolayca döverek, laflar söyleyerek, hakaret ederek, işkenceyle gözaltına alabiliyorlar. Biz bunun karşısında olmak için üniversite öğrencileri olarak tekrar burada buluştuk."  

"KEYFİ ŞEKİLDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE İŞKENCE EDEBİLİYORLAR"

Açıklamada, 19 Mart’tan bu yana yaşanan gözaltılar, ev baskınları ve tutuklamalara da değinilerek şöyle devam edildi:

“Biz üniversite öğrencileri olarak 19 Mart’tan sonra sokağa çıktığımız her gün bizi kriminalize ettiklerinin farkındaydık. Biz ev baskınları yaşadık, gözaltılar yaşadık, tutuklamalar yaşadık. Her şeyi yaşadık ve yine burada kendi ayrı bir üniversite öğrencisini gözaltına aldılar. Bu kararların tamamen altı boştur. Keyfi davranılıyor ve keyfi bir şekilde bu ülkenin üniversite öğrencilerine işkence edebiliyorlar herkesin ortasında. Biz üniversite öğrencileri olarak şu an işkenceyle gözaltına alınan arkadaşımız buradan çıkana kadar burayı terk etmeyeceğiz. Üniversite öğrencileri olarak arkadaşımızı alana kadar buradayız. İnsanlık onuru işkenceyi yenecek.” 

Açıklamanın ardından öğrenciler “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz! Yaşasın öğrenci dayanışması!”, "İşçi, gençlik el ele genel greve" sloganları attı.

ARKADAŞLARININ YANINA GİTMEK İSTERKEN GÖZALTINA ALINDI

Adliye önündeki arkadaşlarının yanına gitmek isteyen bir İstanbul Üniversitesi öğrencisi genç de polisler tarafından gözaltına alındı.

POLİS, AĞACI ABLUKAYA ALDI

Açıklama yapmak için yüksek bir yere çıkmaya çalışan öğrenci, polisin müdahalesiyle aşağıya indirdi. Ağacın önündeki yüksek olan kısım, öğrenciler çıkıp açıklama yapamasın diye polisler tarafın ablukaya alındı.

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