Üniversite öğrencilerinden dayanışma çağrısı: Okullar da sokaklar da bizim

Etki Can BOLATCAN

Saray rejiminin baskı politikalarına karşı üniversite öğrencilerinin eylemleri sürüyor. İktidarın cezalarına, disiplin cezalarına karşı tepkilerini sürdüren öğrenciler, 19 Mart’ın yıldönümü yaklaşırken ülkenin dört bir tarafında ayakta.

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünün 19 Mart’ta protestolara katılan öğrencilere verdiği 3 yıla varan uzaklaştırma cezalarına ve soruşturmalara karşı öğrencilerin başlattığı eğitim nöbeti 3’üncü gününe girdi. Nöbet üçüncü gününde de basın açıklamalarıyla, halaylarla, horonlarla sürdü.

Nöbete SOL Parti, Öğrenci Veli Derneği, 100. Yıl Mahalle Dayanışması, Tüm Emeklilerin Sendikası destek ziyaretinde bulundu.

ÜNİVERSİTELİLER BEYTEPE’YE YÜRÜDÜ

ODTÜ, Ankara Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi’nden gelen gençler Hacettepe Üniversitesi öğrencilere destek olmak için Beytepe Metro durağından nöbet alanına yürüdü.

Yürüyüşün ardından gerçekleştirilen açıklamalarda konuşan ODTÜ öğrencisi Doğa, “19 Mart’tan itibaren yüzlerce öğrenciye kişi başı 30’a yakın soruşturma açarak öğrencileri sindirmeye çalışan Hacettepe Rektörlüğü kendi uyduruk yönetmeliğini dahi tanımamakta, öğrencilerin eğitim öğretim hakkını aklınca suçlar yaratarak gasp etmektedir” dedi.

Usulsüz cezalar geri çekilene kadar mücadele edeceklerini belirten Doğa, “Gezi İsyanı’nda katledilen Ali İsmail Korkmaz’ın adının yaşatıldığı amfide 1 Mayıs forumları alınmasını, kayyumların ve ÖGB’lerin eleştirilmesini bir suç unsuru sayarak açılan usulsüz soruşturmalara karşı Hacettepeli sıra arkadaşlarımızın yanındayız” ifadelerini kullandı.

Nöbette Ankara Üniversitesi öğrencileri adına konuşan Gizem, “Geçen sene 19 Mart gençlik isyanında önce kampüslerimizi, ardından kampüslerimizden taşıp sokakları doldurduk.

Bizimle birlikte haklarına ve geleceğine sahip çıktıkları için Hacettepeli sıra arkadaşlarımıza, okul yönetimi tarafından uzaklaştırma cezaları verildi. Biz Tandoğan’da, Beytepe’de, ODTÜ’de ve Kızılay’da meydanları hep beraber doldurduk; haklarımıza hep birlikte sahip çıktık.

Şimdi de tıpkı geçen sene olduğu gibi, sıra arkadaşlarımızı yalnız bırakmayacağız” şeklinde konuştu. 19 Mart sürecindeki hak gasplarını da hatırlatan Gizem, “Tandoğan’da düzenin biz öğrencilere dayattığı geleceksizliğe karşı yaptığımız yürüyüş gerekçe gösterilerek, biz Ankara Üniversitesi öğrencileri işkenceyle ve ev baskınlarıyla gözaltına alındık; çıplak arama işkencesine maruz bırakıldık. O zaman nasıl ki ertesi gün gidip yeniden okulları ve meydanları doldurduysak, şimdi de bizi uzaklaştırmalarla yıldırmaya çalışanların karşısında dimdik duracak ve kampüslerimizi doldurmaya devam edeceğiz” dedi.

Bilkent Üniversitesi öğrencileri için söz alan Evrim, “Bugün burada 19 Mart’ta okullarını ve geleceğini savunduğu için okullarından uzaklaştırılan Hacettepeli arkadaşlarımıza Bilkentli sıra arkadaşlarının selamını getirdik” dedi.

DÖRT BİR YANDAN HACETTEPE’YE

“Üniversitelerimizi, kapısında polis barikatlarının, içerisinde ÖGB tacizinin ve arkasında AKP iktidarının beslemesi karanlık grupların olduğu birer karakola çevirmek isteyen bu kirli ittifak, en çok da öğrencilerin omuz omuza verip ‘artık yeter’ demesinden korkmaktadır” ifadelerini kullanan Evrim, “Eğitim hakkı gasp edilen her bir arkadaşımız sıralarına geri dönene, bu hukuksuz cezalar iptal edilene kadar mücadelemiz sürecek. Bizler, omuz omuza yürüdüğümüz arkadaşlarımızın yalnız olmadığını, bu kavganın hepimizin kavgası olduğunu bir kez daha haykırıyoruz. AKP’den hesap soracağız” şeklinde konuştuk.

ODTÜ, Ankara, Bilkent ve TED Üniversitesi gibi üniversitelerin yanı sıra pek çok farklı şehirden üniversite öğrencileri nöbete desteğe geldi. İstanbul, Mersin, Boğaziçi, Yıldız Teknik, Trakya, Karadeniz Teknik, Bakırçay Üniversitesi’nden öğrenciler de açıklamada söz aldı. Birleşik öğrenci mücadelesinin önemi vurgulandı.

Nöbetin ardından nöbetin haftasonunda da süreceği duyurularak Ali İsmail Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz’ın Hacettepe öğrencilerine ilettiği mesaj dinletildi. Emel Korkmaz mesajında, "Benim oğlumun eğitimini tamamlamasına izin vermediler, Hacettepeli gençlerin eğitimini tamamlaması için onlara destek veriyorum. Yavrularım sizinleyim" diyerek öğrencilere destek oldu.

REKTÖRDEN ÖĞRENCİLERE GİZLİ DAVET

İstanbul Üniversitesi rektörlüğü öğrencilere bugün üniversitede yapılacak bir etkinliğin duyuru mesajını yolladı. Etkinlik hakkında herhangi bir bilginin bulunmadığı mesajın, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yarın İstanbul Üniversitesi ziyaretine ilişkin olduğu öne sürüldü.

İddiaya göre Erdoğan etkinlik kapsamında İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesine ziyaret edecek.

Programa ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmazken rektörlük tarafından öğrencilere “14 Mart Cumartesi günü Beyazıt Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecek etkinlik dolayısıyla yerleşkeye araç girişi yapılamayacak, genel girişe izin verilmeyecek; yalnızca davetliler kabul edilecektir.

Kampüste bulunan araçların 13 Mart Cuma günü saat 17.00’ye kadar çıkarılması gerekmektedir. Cumartesi günü yerleşkemizin genel girişe kapalı olacağını önemle duyururuz” mesajı yollandı.

Yarın gerçekleştirilecek etkinliğin dışarıya kapalı olması dikkatleri çekerken Erdoğan’ın isminin duyurulmaması ise öğrencilerin tepkisinden duyulan endişe olarak değerlendirildi. Ayrıca İstanbul öğrenciler, okula çok sayıda güvenlik bariyerinin de getirildiğini gördüklerini belirtti.

NE ALİ İSMAİL’İ NE ARKADAŞLARIMIZI BİZDEN ALAMAZLAR

İzmir Dokuz Eylül Üniversite öğrencileri de Gezi direnişi sırasında katledilen Ali İsmail Korkmaz için bir duvar oluşturdu. Ali İsmail Korkmaz’ın siluetinin olduğu duvard “Düşlerindeki özgür dünyayı kuracağız” yazısı yer aldı.

Öğrenciler, Hacettepe Üniversitesi’nde uzaklaştırılan öğrencilerle ilgili de basın açıklaması gerçekleştirdi. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde basın açıklamasında konuşan bir kadın öğrenci şöyle konuştu:

“Ali İsmail Korkmaz’ı direniş alanlarında andığımız için bizi suçlu ilan etmek istiyorlar. Bizler suçlu olmadığımızı biliyoruz. Bizleri suçlu ilan ederek kampüsten uzaklaştırmak, mücadelemizin önüne geçmek istiyorlar. Biz ise ‘Yanılıyorsunuz, bizim mücadelemiz isterlerse 3 yıl, 5 yıl uzaklaştırsınlar, alanlardan uzaklaştırsınlar yine de bitmeyecek’ diyerek nöbetimizi başlattık. Nöbetimize yanıt veren, bizimle birlikte kendi kampüsünü de nöbet alanına çeviren arkadaşlarımızdan ve mücadeleden aldığımız güçle uzaklaştırma kararı geri çekilene kadar burada olmaya devam edeceğiz. Bizler de uzaklaştırma kararı çekilene kadar Dokuz Eylül’de nöbetimize devam edeceğiz. Ne Ali İsmail’i ne de arkadaşlarımızı mücadeleden uzaklaştıramazlar. Ali İsmail bizim sıra arkadaşımız, Hacettepe’deki arkadaşımız, meydanlardaki arkadaşımız ve onları bizden söküp alamayacaklar.”