Üniversite öğrencilerinden YÖK’e tepki: “Üniversiteleri iktidarın ve YÖK'ün boyunduruğundan kurtaracağız”

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelere gönderdiği yazıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası okullarda yapılan boykota destek veren öğrenci ve akademisyenlerle ilgili işlem yapılmasını istemesi nedeniyle Bilkent Üniversitesi öğrencileri, kampüslerinde toplanarak Doğu Kampüsü nizamiyesinden YÖK’e yürüdü.

Ellerinde Türk bayrakları taşıyan öğrenciler yürüyüş sırasında “Bilkent faşizme mezar olacak”, “Gözaltılar, tutuklamalar, baskılar bizi yıldıramaz” ve “Yaşasın öğrenci dayanışması” sloganları attı.

Hacettepe Üniversitesi ve TED Üniversitesi öğrencileri de YÖK’ün önüne gelerek protestoya destek verdiler. Çok sayıda çevik kuvvet ve TOMA yürüyüş esnasında tedbir aldı.

"NE YÖK NE DE İKTİDAR, ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ KARŞISINDA DURABİLİR"

Bilkent Üniversitesi öğrencileri adına YÖK’ün önünde basın açıklaması yapan Eylül Yolcu, şu ifadeleri kullandı:

“Öğrencilerin birliğinden ve kampüslerimizden yükselttiğimiz direnişten rahatsız olan YÖK bizlerden korktuğunu açık bir şekilde göstermiş, boykot çağrısında bulunan öğrenci, akademisyen ve idari personel hakkında gerekli ‘adli’ ve ‘idari’ işlem başlatacağını belirtmiştir. Ancak ne YÖK ne de iktidar, örgütlü mücadelemiz karşısında durabilir. Haklarımıza ve özgürlüklerimize yönelik yapılan saldırıların karşısında üniversitelerde, kampüslerde her öğrencinin katılımcı olduğu mücadeleden, tüm ülkeye yayılan boykottan ve direnişten iktidarın ve YÖK’ün rahatsız olduğu çok açık. 12 Eylül faşist darbesinin mirası olarak ortaya çıkan bu kurum, bilim ve aydınlanmanın kaleleri olan üniversitlerimize kurulduğu günden beri açık bir saldırıyı sürdürmüş, gençlik tarafından sahiplenilen ilerici birikimi tasfiye etmeye çalışmıştır. Kampüslerinden sokaklara ülkenin dört bir yanında AKP’ye ve bu sömürü düzeninine karşı isyan eden ve sesini yükselten gençlik, hükümetin siyasi çıkarlarını korumayı kendine görev edinen ve üniversiteleri baskı altına alma işlevi gören YÖK’ün karşısında mücadele etmeye devam edeceğiz.

"BASKI VE TUTUKLAMALAR GENÇLİKTE DİRENCİ BASKILAYAMAMIŞTIR"

Halkın iradesine ve yurttaşlık haklarımıza yönelik saldırılara sesini yükselttiği için yüzlerce sıra arkadaşımız hukuksuzca gözaltına alınmış ancak bu baskı ve tutuklamalar gençlikte direnci baskılayamamıştır. Bizleri ve hocalarımızı YÖK eliyle tehdit eden ve hedef gösteren iktidar sahipleri bilsinler ki geleceğimiz ve demokratik bir ülke için verdiğimiz mücadelemiz baskı ve tehditlerinizle susturulamaz.

"KAMPÜSLERİMİZDEN VE SOKAKLARDAN MÜCADELEYİ BÜYÜTMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Üniversite bileşenlerine yönelik yapılan bu tehdit açıklamasını tanımıyoruz. Gençliği ‘aşırı grup’ ve ‘yasadışı örgüt’ yaftalarıyla marjinelleştirmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz. Son haftalarda olduğu gibi, bulunduğumuz her alandan dayanışma içerisinde, tüm arkadaşlarımızın katılımcı olduğu kampüslerimizden ve sokaklardan mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz.

"ÜNİVERSİTELER VER MEMLEKETİMİZ BİZİMDİR"

Üniversitelerimizi YÖK’ün ve iktidarın gerici saldırılarına karşı savunacak; memleketimizi eşit, özgür ve aydınlık yarınlara taşıyacağız. Üniversiteleri iktidarın ve YÖK'ün boyunduruğundan kurtaracağız. Üniversiteler ve memleketimiz bizimdir.”