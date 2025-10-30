Üniversite öğrencilerinin 'Rojin için adalet' eylemi 18. gününde de devam etti

Van'da 27 Eylül'de kaybolan ve arama çalışmalarının 18. gününde cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümünün aydınlatılması ve adaletin sağlanması için eylemler sürüyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencilerinin Rojin Kabaiş'in ölümü ile ilgili başlattıkları eylemde 18’inci gün geride kaldı. Bugün gerçekleşen eyleme Rojin’in babası Nizamettin Kabaiş de katıldı. Baba Kabaiş, “Kızımın otopsisine giren YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, öğrencilerin eylemine destek olmak yerine polisi kampüse çağırıp eylemi engellemeye çalışıyor. Rektör bey neden Rojin ile ilglii paylaşım yapan sosyal medya hesaplarına erişim engeli için şikayet ediyorsun? Bunlar senin misafirindir. Sen Rojin'e sahip çıkmadın, bari şu gençlere sahip çık. Onların bu eylemine engel olma” dedi.

ATK raporunda Rojin'in vücudunda tespit edilen iki erkeğe ait DNA'ların açığa çıkmasını isteyen Yüzüncü yıl Üniversitesi öğrencileri, Baba Nizamettin Kabaiş ve amca Ahmet Kabaiş’in de katıldığı eylemde bir araya gelerek Rojin Kabaiş'in fotoğraflarının yer aldığı afiş ve dövizleri taşıdı. Sık sık 'rektör istifa', 'Rojin için adalet', 'İntihar değil cinayet', 'Nizamettin Kabaiş yalnız değil' sloganları atan öğrenciler, bir süre oturma eylemi yaptı.

“EYLEM YAPAN ÖĞRENCİLERİ NEDEN ENGELLİYORSUN?”

Öğrencilerin kızı Rojin için mücadele ettiğini belirten Nizamettin Kabaiş, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'nin öğrencilerin eylemine destek olmak yerine, polisi kampüse çağırıp eylemi engellemeye çalıştığını söyledi. Kabaiş, Şevli’ye hitaben “Polisi kampüse çağırıp diyor ki; öğrencilere müdahale edin. Sen nasıl bir insansın? Niye bunu yapıyorsun? Hadi bize önem vermedin, niye kendi öğrencilerine değer vermiyorsun? Polis geldiği zaman sen engel olacaksın. Diyeceksin ki; benim öğrencilerime karışma. Öğrencilerin her biri bir şehirden geliyor. Bu öğrenciler sana emanet. Bunlar senin misafirindir. Sen Rojin'e sahip çıkmadın, bari su gençlere sahip çık. Benim seninle bir düşmanlığım yok rektör bey. Ben daha önce seni tanımıyordum. Sen neden otopsi odasına girdin? Neden kızıma sahip çıkmadın? Israrla diyorsun ki, ben otopsiye girmemişim. Sen neden gece 02.00'ye kadar orada kaldın ve gittin savcı ile görüştün? Benim aklıma o anda ne gelir? Delilleri karartmak gelir. Bugün sen de öğrencilerin yanında yürüyüş yapacaktın ve diyecektin ki, ben Rojin'in ailesinin yanındayım. Rojin'in dosyası hangi aşamadadır? Ama maalesef hiçbir şey yapmadın. O halde gençlere karışma, sahip çık. Bu gençler bir şeyler biliyor ki, onun için senin kapına geliyor” dedi.

“YETKİLİLERDEN HİÇBİR CEVAP YOK”

Defalarca Van'a geldiğini belirten Kabaiş, “Hem emniyet, hem savcılık, hem baro başkanlığına gidip kızımın ne olduğunu soruyorum. Ama şu ana kadar yetkililerden hiçbir cevap yok. Bu dosya neden bu aşamaya geldi? Neden bir yıl sonra Adli Tıp Kurumu'nda ikinci rapor çıkıyor? İkinci raporda Rojin'in vücudundaki DNA'lar kime ait? Biz bunun açığa çıkmasını istiyoruz. Herkesin bu dosyaya tepkisi var. Bu dosyanın aydınlatılması gerekir. Rektör bey sen niye milletin hesaplarına erişim engeli için şikayet ediyorsun. Diyor ki, bana hakaret ediyorlar. Bana da hakaret içerikli yorumlar ve tehdit mesajları geliyor. Peki ben kime gideceği? Benim ciğerim yanıyor, sen neyin peşindesin Rektör bey. Tabii ki öğrenciler de sana tepki gösterecekler” ifadelerini kullandı.

“ROJİN'İN TELEFONU PORTEKİZ'E GÖNDERİLECEK”

Rojin'in katillerinin ortaya çıkmasını isteyen Nizamettin Kabaiş, “Bu öğrencilere polis neden müdahale ediyor. Böyle olmaması gerekir. Öğrenciler bizim geleceğimizdir. Dosya ile ilgili gelişme olacağına inanıyorum. İkinci rapor bir yıl sonra açıklandı. Rojin'in telefonu ile ilgili savcı beyle görüştüm. Bana ‘Portekiz'deki bir şirkete gönderilecek’ dedi. İnşallah telefon her şeyi çözecek. Çalışmalar çok eksik yürütüldü, dosya çok gecikti. Bu kabul edilecek bir durum değil. 2 erkeğe ait DNA'lar kime ait? Hala bunun cevabını alamadık. Rojin'in kaybolduğu gece güvenlik kameraları da tam sağlam değildi. İhmaller zinciri vardı. Daha önce bir kamera varken, şimdi aynı yere 5 kamera takmışlar. Orada köpeklerin ne işi var? Neden bunun önlemi alınmıyor? YYÜ kampüsündeki güvenlik amiri başta olmak üzere güvenlik elemanlarının da ihmali var” diye konuştu.

Açıklamanın ardından baba Kabaiş ve yüzlerce öğrenci, ellerindeki pankartlarla slogan atıp, Rojin’in eğitim gördüğü Eğitim Fakültesi önüne yürüdü.