Üniversite öğrencilerinin Saraçhane’ye girişi engelleniyor

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının 100. gününde düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" buluşması için İstanbul'daki değişik üniversitelerden öğrenciler Beyazıt Meydanı'ndan Saraçhane'ye bir yürüyüş düzenledi. Polisin, bazı pankartların alana sokulmasına izin vermemesi üzerine gerginlik yaşandı. Araya CHP'li yönetici ve milletvekilleri girdi. Öğrencilerden bazıları alana giriş yaptı. Bazıları meydan yakınında mitingi izledi.

18 Mart'ta üniversite diploması iptal edilen, ertesi gün de gözaltına alınan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart'ta tutuklanmasının üzerinden 100 gün geçti. CHP, 19 Mart operasyonunun 100. günü nedeniyle gözaltı sürecinde bir hafta aralıksız eylem düzenlenen Saraçhane'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" buluşması gerçekleştirdi.

19 Mart'ta İstanbul Üniversitesi öğrencileri Beyazıt'ta barikatı aşıp diploma iptali ve operasyona karşı tepkilerini dile getirmişti. İmamoğlu'nun tutuklanmasının 100. gününde de öğrenciler Beyazıt Meydanı ve Vezneciler'de buluştu, Saraçhane'ye doğru yürüyüş gerçekleştirdi. "Demokratik Türkiye, Demokratik Üniversite" pankartı taşıyan öğrenciler, "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz", "Gün gelecek, devran dönecek AKP halka hesap verecek", Mustafa Kemal'in askerleriyiz" şeklinde sloganlar attı.

PANKART GERGİNLİĞİ

Saraçhane'ye yürüyen öğrencilerin taşıdığı bazı pankartlar alana alınmak istemedi. Araya CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, milletvekilleri Engin Altay, Aysu Bankoğlu, Tahsin Ocaklı, Ali Gökçek, Yunus Emre ve Yüksel Mansur Kılıç'ın da aralarında bulunduğu milletvekilleri girdi. Oluşturulan koridordan bazı öğrenciler geçerken bu kez üst araması konusunda anlaşmazlık yaşandı. Zaman zaman gerginlik yaşandı.