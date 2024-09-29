Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş 2 gündür kayıp

Van’da önceki gün kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş (21) için ekipler arama çalışması başlattı. Van Gölü sahilinde Kabaiş’in cep telefonu ve kulaklığı bulunurken, aramalar bu bölgede yoğunlaştı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Çocuk Gelişi Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül akşamı kaldığı yurtta akşam yemeği yedikten sonra dışarı çıktı. Kabaiş geri dönmeyince, telefonla da ulaşamayan arkadaşları dün saat 12.00 sıralarında polise haber verdi.

Bunun üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Polisin yaptığı araştırmada, Rojin Kabaiş'in 27 Eylül günü saat 18.30'da Van Gölü sahiline çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının ise olumsuz yanıt verdiği tespit edildi.

Dün Karaiş’in arkadaşları, Van Gölü sahilinde arama yaptı. Aramalarda kayıp Rojin’e ait olduğu belirtilen cep telefonu ve kulaklık bulundu. Bölgeye gelen polis dalgıç, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve itfaiye ekipleri, gölde tekne ve botlarla arama çalışması başlattı.

Aramaların yapıldığı sahile güvenlik şeridi çekilirken, Kabaiş’in ailesi de çalışmaların yapıldığı bölgeye geldi.

Rojin Kabaiş'in kaybolmadan 3 gün önce üniversiteye geldiği belirtildi.