Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cansız bedeni bulundu

Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cansız bedenine ulaşıldı.

Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş'ten 27 Eylül'den bu yana haber alınamıyordu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Rojin Kabaiş'in cansız bedeninin Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde bulunduğunu açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "27 Eylül 2024 Cuma günü Van’da KYK yurdundan ayrılan ve 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş kızımızın maalesef cansız bedeni ekiplerimiz tarafından Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde bulundu" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, "Rojin kızımıza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.