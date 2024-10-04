Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in kaybolmasına ilişkin 38 kişinin ifadesi alındı

Van'da 27 Eylül Cuma gününden bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları sürüyor.

Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları 7'nci gününe girdi.

Rojin Kabaiş'in kaldığı Seyyid Fehim Arvasi Yurdu’nda kalan arkadaşları ile Diyarbakır'daki 38 akraba ve komşusunun yazılı ve sözlü olarak ifadelerinin alındığı belirtildi.

Öte yandan Emniyet Müdürlüğüne götürülen Rojin'e ait telefon, yüksek düzeyde şifre oluşturulduğu için kriminal için Jandarma Komutanlığı’na gönderildiği ifade edildi.

Polis ve jandarma ekipleri tarafından Bardakçı Mahallesi'e giriş ve çıkış yapan 100'den fazla aracın da incelendiği bildirildi.