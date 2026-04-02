Üniversite öğrencisi Seda Aslan 2 gündür kayıp

Malatya’da 2 gündür kayıp olan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Seda Aslan için arama çalışması başlatıldı.

İnönü Üniversitesi öğrencisi Özel Eğitim Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Seda Aslan, salı günü okula gitmek için evden çıktı. Akşam saatlerinde eve dönmeyen Aslan’a ulaşamayan ailesi durumu polise bildirdi.

Son günlerde derslere katılmadığı da öğrenilen Seda Aslan’ın annesi Elif Aslan, arkadaşları ile yaptıkları görüşmelerde herhangi bir bilgiye ulaşamadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kızımın hayatından endişe ediyoruz. Sabah saat 06.00’da ‘okula gidiyorum’ diyerek evden çıktı. Her zamanki gibi sakindi, hiçbir sıkıntısı yoktu. Ne oldu, nasıl oldu hiç bilmiyoruz. Telefonu o saatten sonra kapandı, bir daha ulaşamadık. Arkadaşlarını aradık, onların da haberi yok. Kızım çok sakin, kendi halinde bir çocuktu. Evde hiçbir sorunumuz yoktu, bir sıkıntı yaşamıyorduk. Derslerine gidiyordu, hayatı normaldi. Sonradan öğrendik ki birkaç gündür okula da gitmemiş. Bu bizi daha da korkuttu. Bir insan nasıl böyle kaybolur bilmiyoruz. Biri mi kandırdı, bir şey mi oldu hiçbir fikrimiz yok. Sadece sağ salim eve dönmesini istiyoruz. Gören, duyan, bilen varsa Allah rızası için güvenlik güçlerine haber versin."