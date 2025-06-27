Üniversite öğrencisi suda boğularak can verdi.

Zonguldak’ta, serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren Patnoslu üniversite öğrencisi Uğur Ayaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, kısa süre önce hizmete açılan Tersane Plajı’nda meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte denize giren 20’li yaşlardaki Uğur Ayaz, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredekiler hemen müdahale etti. Denizin içinden çıkarıldığında kalbinin durduğu belirlenen genç için ilk müdahale plajda yapıldı.

Sağlık ekipleri gelene kadar vatandaşlar ve görevli cankurtaranlar kalp masajı uyguladı. Ancak zamanla yarışılan müdahale sonuç vermedi. Ağır durumdaki Ayaz, önce belediyeye ait araçla ana yola taşındı, ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi.

Patnos nüfusuna kayıtlı olan Uğur Ayaz’ın, üniversite eğitimi için Zonguldak’ta bulunduğu öğrenildi. Genç yaşta gelen bu acı haber, ailesini ve yakın çevresini derinden sarstı. Patnos’ta da büyük üzüntüye sebep olan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Vatandaşlar, yeni açılan plajlarda yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığını belirterek yetkilileri göreve çağırdı.