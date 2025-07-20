Üniversite öğrencisi yalnız yaşadığı apartın banyosunda ölü bulundu

Sakarya’da üniversite öğrencisi yalnız yaşadığı apartın banyosunda ölü bulundu.

Olay, dün gece Kemalpaşa Mahallesi Medeniyet Caddesi üzerindeki bir öğrenci apartında meydana geldi. Yalnız yaşayan İ.U.İ.’den (22) bir süre haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Genç, banyoda hareketsiz şekilde yerde yatarken bulundu. Yapılan ilk incelemede banyoya mangal konularak kömür yakıldığı, karbonmonoksit gazının ortamı kapladığı tespit edildi. Banyodaki hava çıkış noktalarını da bantla kapatan gencin intihar ettiği değerlendiriliyor.

İ.U.İ.’nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Gencin cenazesi işlemlerin ardından Bursa’ya gönderildi.