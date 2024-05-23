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Üniversite öğrencisini bıçaklayan kurye tutuklandı

Eskişehir’de bir üniversite öğrencisini bıçaklayarak yaralayan kurye, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güncel
  • 23.05.2024 21:18
  • Giriş: 23.05.2024 21:18
  • Güncelleme: 23.05.2024 21:27
Kaynak: İHA
Üniversite öğrencisini bıçaklayan kurye tutuklandı
İHA

Eskişehir'de üniversite öğrencisini bıçaklayan kurye tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, bir üniversite öğrencisi ile motosikletli kurye arasında tartışma çıktı.

 Büyüyerek kavgaya dönüşen tartışmanın sonucunda, M.A. isimli kurye üniversite öğrencisini bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerince başlatılan çalışmalar sonucu yakalanan kurye, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen M.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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