Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Üniversite öğrencisinin cesedi Silivri sahilinde bulundu

İstanbul'un Silivri ilçesinde Boşnak Bahçe Mevkii sahil bölgesinde Mustafa Özcan isimli 23 yaşındaki kişinin cansız bedeni bulundu. Özcan'ın adliye personeli olduğu ve Hukuk Fakültesi'nde eğitim gördüğü belirtildi.

Güncel
  • 21.10.2025 16:09
  • Giriş: 21.10.2025 16:09
  • Güncelleme: 21.10.2025 16:31
Kaynak: DHA
Üniversite öğrencisinin cesedi Silivri sahilinde bulundu
Fotoğraf: DHA

İstanbul'da Silivri sahilinde bir erkeğin cansız bedeni bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Silivri'de Piri Mehmet Paşa Mahallesi Boşnak Bahçe Mevkii sahil bölgesinde meydana geldi.

Mustafa Özcan'ın hareketsiz şekilde yattığını farkeden çevredekiler ekiplere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde sahilde hareketsiz bir şekilde yatarak bulunan Özcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Özcan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ölüm nedenine ilişkin kesin sonuç, yapılacak otopsi sonrasında belli olacak. Öte yandan Mustafa Özcan'ın adliye personeli olduğu ve Hukuk Fakültesi'nde eğitim gördüğü belirtildi.

BirGün'e Abone Ol