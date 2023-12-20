Üniversite öğrencisinin emboli sonucu hayatını kaybettiği belirlendi

Erzurum’da yüzme havuzunda hayatını kaybeden üniversite öğrencisinin emboli sonucu öldüğü belirlendi.

Olimpiyat Millet Bahçesi’nde bulunan Yüzme Havuzu’nda üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen A.C.K. (28) yüzdüğü sırada bir anda hareketsiz kaldı.

Havuzda bulunan görevliler tarafından ilk müdahalesi burada yapılan A.C.K. sevk edildiği hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

2015 yılında felç geçirdiği belirlenen A.C.K.’nın beyine emboli atması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.