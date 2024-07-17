Üniversite personeli 'zorla' 15 Temmuz konferansına götürüldü

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından düzenlenen 15 Temmuz konferansına üniversite personeli zorla götürüldü. Üniversite birimlerine gönderilen yazıda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Turhan Kaçar’ın imzası yer aldı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da kamu çalışanları, memurlar ve iktidar partisinin yönettiği belediyelerin çalışanları yine “zorla” 15 Temmuz etkinliklerine götürüldü.

Dün ise Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Atatürk Kültür Merkezi’nde “15 Temmuz Hain Darbe Girişimi Öncesi ve Sonrasında Sivil-Asker İlişkileri Konferansı” düzenlendi. Konferansa Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gültekin Yıldız’ın konuşmacı olarak katıldı.

Ancak üniversite yönetimi 11 Temmuz tarihinde üniversitenin birimlerine bir yazı gönderdi. Yazıda, “16 Temmuz tarihinde Milli Savunma Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gültekin Yıldız tarafından 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi Öncesi ve Sonrasında Sivil-Asker İlişkileri Konferansı düzenlenecek olup söz konusu konferansı birimlerinizde duyurup bir nöbetçi personelin bırakarak katılım sağlanması hususunda gereğini rica ederim” denildi.

Üniversite personelinin zorla konferansa çağırıldığı yazıda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Turhan Kaçar’ın imzasının yer aldığı görüldü.