Üniversite politikasının iflası: Mezunlar İŞKUR kurslarında

AKP hükümetleri döneminde Türkiye’deki genç işsizlik, Cumhuriyet tarihinin rekor seviyesine ulaştı. İşsizlik, hemen her yıl Türkiye’nin en yakıcı sorunlarında yer alırken Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İsteyen herkese iş var” açıklamaları yaptı. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına karşın her resmi veri, Türkiye’deki işsizliğin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

İŞKUR'un verileri de krizle birlikte istihdamın dışına itilen ve seçeneksiz bırakılan gençlerin çareyi Mesleki Eğitim Kursları’nda aradığını ortaya koydu. 2025 yılında binlerce üniversite mezunu, iş bulabilmek için İŞKUR kurslarına kaydını yaptırdı.

CEP HARÇLIĞI

2025 yılında İŞKUR bünyesinde gerçekleştirilen mesleki eğitim kurslarına ve işbaşı eğitim programlarına toplam 84 bin 894 kişi katıldı. İş bulmak amacıyla İŞKUR kurslarına katılanların 35 bin 445’inin erkek, 49 bin 449’unun kadın olduğu bildirildi. 2025 yılında mesleki eğitim kurslarına katılan kursiyerlerden, “İstihdam garantili iş arayanlara” günlük 850 TL ödendiği, işsizlik ödeneği alan kursiyerlere ise 425 TL’lik, “Cep harçlığı” verildiği belirtildi.

ÇÖKEN POLİTİKA

Mesleki eğitim kurslarına katılanların eğitim durumlarına göre dağılımı ise AKP’nin, “Her ile bir üniversite” politikasının çöküşünün belgesi niteliğini taşıdı. İş umuduyla mesleki eğitim kurslarına yazılan kursiyerlerinde yüzde 23’ünün üniversite mezunu olduğu kaydedildi. İŞKUR kurslarına kayıtlı üniversite mezunlarının sayısı, 19 bin 239 ile ifade edildi.

İŞKUR'un mesleki eğitim kurslarına katılanlardan 87’sinin yüksek lisans, üçünün doktora mezunu olduğunu ortaya koyan kursiyer istatistikleri, şöyle sıralandı:

• Ön lisans: 11 bin 428

• Lisans: 7 bin 721

• Yüksek lisans: 87

• Doktora: 3