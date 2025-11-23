Üniversite sıfırın altında: Eksi 12,5 matematik netiyle 4 yıllık bölüm
YÖK Atlas verileri açıklandı. Yine yüzlerce öğrenci toplamda sıfır veya sıfırın altında netlerle üniversiteye girdi. En dikkat çeken sonuç toplam -12,5 net matematikle Esenyurt Üniversitesi Spor Yöneticiliği’ne girilmesi oldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da birçok öğrenci kazandıkları bölümün testlerinden eksi net yaptı. Tarihte 12 üniversitede öğrenciler eksi tarih netiyle girdi. Haliç Üniversitesi Matematik bölümüne -3 netle girildi.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan çalışmalar ve yayımlanan açıklamalarda son günlerde en dikkat çekilen ve öne çıkan konu üniversitelerin süresi. Eğitim süresini lisans programlarında 3 yıla düşürmeyi planlayan YÖK eğitimin niteliği konusunda ise yeterli bir çaba göstermiyor. Kurul’un yayımladığı son istatistikler de bunu bir kez daha ortaya koydu.
Ülkedeki üniversitelerden öğrencilere ve akademisyenlere kadar önemli bir veri tabanı olan YÖK Atlas’ta yayımlanan verilere göre her sene olduğu gibi bu yıl da yükseköğretime sıfır ve sıfırın altında netlerle giren öğrenciler oldu.
Bilgisayar programcılığı, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çocuk Gelişimi, Radyoterapi, Fizyoterapi, Ameliyathane Hizmetleri, Odyometri, Sosyal Hizmetler ve Aşçılık gibi önlisans bölümlerinin yanı sıra Spor Yöneticiliği, İşletme ve Grafik tasarımı gibi lisans bölümlerinde de öğrenciler YKS’de eksi netlerle üniversiteye girdi. Böylece uzun süredir gündemde tutulan ve AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere iktidar yetkililerinin övgüyle bahsettiği “her ile üniversite” politikası da bir kez daha çöktü. Verilerin dikkat çekici bir yanı ise eksi netlerle girilen bölümlerin hemen hemen tamamının vakıf üniversitelerinde ya da Kıbrıs üniversitelerinde yer alması oldu.
REKOR SPOR YÖNETİCİLİĞİNDE
Bu sene rekor -8,75 netle ve hatta TYT Matematikte -7,5 ve AYT Matematikte -5 olmak üzere toplam -12,5 matematik netiyle Esenyurt Üniversitesi Spor Yöneticiliği bölümüne son sıradan giren öğrenci oldu.
YÖK Atlas’ta yer alan verilere göre toplamda sıfır ya da sıfırın altında girilen bazı bölümler ve o bölüme son sıradan giren öğrencilerin bölümleri şöyle:
ÖNLİSANS
-Bilgisayar Programcılığı
- Girne Amerikan Üniversitesi: -1
- Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi: -0,5
- Uluslararası Final Üniversitesi: -1,25
- Yakındoğu Üniversitesi: -5
- Toros Üniversitesi: -3,75
- Gelişim Üniversitesi: -4,25
-İş Sağlığı ve Güvenliği
- Beykent Üniversitesi: -1,25
- Aydın Üniversitesi: 0
- Bilgi Üniversitesi: 0
-Çocuk Gelişimi
- Gelişim Üniversitesi: -4,5
- Ataşehir Adıgüzel MYO: -3,5
- İstinye Üniversitesi: -5
- Kültür Üniversitesi: -2
- Doğuş Üniversitesi: -2,5
- Maltepe Üniversitesi: -3,75
-Radyoterapi
- Altınbaş Üniversitesi: -6,25
- Beykent Üniversitesi: -2,5
- D.Akdeniz Üniversitesi: -2,5
- Rumeli Üniversitesi: 0
- Yakın Doğu Üniversitesi: -1,5
-Fizyoterapi
- Kapadokya Üniversitesi: -1,25
- Demiroğlu Bilim Üniversitesi: -1,25
- Başkent Üniversitesi: -4,25
- Rumeli Üniversitesi: -1,25
-Ameliyathane Hizmetleri
- Esenyurt Üniversitesi: -2,25
- Bilgi Üniversitesi: -2,5
- Medipol Üniversitesi: -1,25
-Odyometri
- Altınbaş Üniversitesi: -5,5
- Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi: -3
-Sosyal Hizmetler
- Çağ Üniversitesi -4,5
-Aşçılık
- Doğuş -1,25
- Ataşehir -2,25
- Piri Reis -1,75
- D. Akdeniz -2,25
LİSANS
-İşletme
- Atlas Üniversitesi: -3,75
- Gelişim Üniversitesi:- 2,75
-Spor Yöneticiliği
- Esenyurt Üniversitesi: -8,75
-Grafik Tasarımı
- Kapadokya Üniversitesi: -3,5
- KTO Karatay Üniversitesi: -6
TARİHİ REKOR
YKS başladığından beri devam eden ve öğrencilerin girdikleri bölüme ilişkin testlerde eksi ya da sıfır net çekmeleri sorunu da devam etti. Her yıl bu alanda zirveyi bırakmayan Fizik bölümünde iyileşme olurken Tarih bölümünde tam 13 üniversitede tarihten sıfır ya da sıfırın altında net yapanlar kazandı. En çarpıcı veri ise matematikte Haliç Üniversitesi Matematik bölümüne son sırada giren öğrenci Matematik testinde -3 net yaptı.
Bazı alanlarda girdikleri bölümün testinde eksi net ya da sıfır yapanlar ve girdikleri bölümler şöyle:
Fizik: Doğu Akdeniz, İnönü, Dumlupınar
Kimya: Bülent Ecevit, Afyon Kocatepe, Kırıkkale, Doğu Akdeniz, Fırat, Harran, Siirt
Matematik: İstinye, Yeditepe, Haliç
Coğrafya: Iğdır, İzmir Bakırçay, Bingöl, Gümüşhane, Hatay Mustafa Kemal, Pamukkale
Tarih: Yakın Doğu, Sabahattin Zaim, FSM Vakıf, Üsküdar, KTO Karatay, Bilgi, Topkapı, Aydın, Munzur, Muş Alparslan, Bitlis Eren, Batman, Artvin Çoruh
İlahiyat: Ankara Sosyal Bilimler, Ardahan, Bayburt