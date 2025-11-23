Üniversite sıfırın altında: Eksi 12,5 matematik netiyle 4 yıllık bölüm

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan çalışmalar ve yayımlanan açıklamalarda son günlerde en dikkat çekilen ve öne çıkan konu üniversitelerin süresi. Eğitim süresini lisans programlarında 3 yıla düşürmeyi planlayan YÖK eğitimin niteliği konusunda ise yeterli bir çaba göstermiyor. Kurul’un yayımladığı son istatistikler de bunu bir kez daha ortaya koydu.

Ülkedeki üniversitelerden öğrencilere ve akademisyenlere kadar önemli bir veri tabanı olan YÖK Atlas’ta yayımlanan verilere göre her sene olduğu gibi bu yıl da yükseköğretime sıfır ve sıfırın altında netlerle giren öğrenciler oldu.

Bilgisayar programcılığı, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çocuk Gelişimi, Radyoterapi, Fizyoterapi, Ameliyathane Hizmetleri, Odyometri, Sosyal Hizmetler ve Aşçılık gibi önlisans bölümlerinin yanı sıra Spor Yöneticiliği, İşletme ve Grafik tasarımı gibi lisans bölümlerinde de öğrenciler YKS’de eksi netlerle üniversiteye girdi. Böylece uzun süredir gündemde tutulan ve AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere iktidar yetkililerinin övgüyle bahsettiği “her ile üniversite” politikası da bir kez daha çöktü. Verilerin dikkat çekici bir yanı ise eksi netlerle girilen bölümlerin hemen hemen tamamının vakıf üniversitelerinde ya da Kıbrıs üniversitelerinde yer alması oldu.

REKOR SPOR YÖNETİCİLİĞİNDE

Bu sene rekor -8,75 netle ve hatta TYT Matematikte -7,5 ve AYT Matematikte -5 olmak üzere toplam -12,5 matematik netiyle Esenyurt Üniversitesi Spor Yöneticiliği bölümüne son sıradan giren öğrenci oldu.

YÖK Atlas’ta yer alan verilere göre toplamda sıfır ya da sıfırın altında girilen bazı bölümler ve o bölüme son sıradan giren öğrencilerin bölümleri şöyle:

ÖNLİSANS

-Bilgisayar Programcılığı

Girne Amerikan Üniversitesi: -1

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi: -0,5

Uluslararası Final Üniversitesi: -1,25

Yakındoğu Üniversitesi: -5

Toros Üniversitesi: -3,75

Gelişim Üniversitesi: -4,25

-İş Sağlığı ve Güvenliği

Beykent Üniversitesi: -1,25

Aydın Üniversitesi: 0

Bilgi Üniversitesi: 0

-Çocuk Gelişimi

Gelişim Üniversitesi: -4,5

Ataşehir Adıgüzel MYO: -3,5

İstinye Üniversitesi: -5

Kültür Üniversitesi: -2

Doğuş Üniversitesi: -2,5

Maltepe Üniversitesi: -3,75

-Radyoterapi

Altınbaş Üniversitesi: -6,25

Beykent Üniversitesi: -2,5

D.Akdeniz Üniversitesi: -2,5

Rumeli Üniversitesi: 0

Yakın Doğu Üniversitesi: -1,5

-Fizyoterapi

Kapadokya Üniversitesi: -1,25

Demiroğlu Bilim Üniversitesi: -1,25

Başkent Üniversitesi: -4,25

Rumeli Üniversitesi: -1,25

-Ameliyathane Hizmetleri

Esenyurt Üniversitesi: -2,25

Bilgi Üniversitesi: -2,5

Medipol Üniversitesi: -1,25

-Odyometri

Altınbaş Üniversitesi: -5,5

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi: -3

-Sosyal Hizmetler

Çağ Üniversitesi -4,5

-Aşçılık

Doğuş -1,25

Ataşehir -2,25

Piri Reis -1,75

D. Akdeniz -2,25

LİSANS

-İşletme

Atlas Üniversitesi: -3,75

Gelişim Üniversitesi:- 2,75

-Spor Yöneticiliği

Esenyurt Üniversitesi: -8,75

-Grafik Tasarımı

Kapadokya Üniversitesi: -3,5

KTO Karatay Üniversitesi: -6