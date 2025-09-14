Üniversite talep etmiş: Rojin Kabaiş paylaşımları erişime engellendi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024 tarihinde kaybolduktan 18 gün sonra şüpheli bir yaşamını yitirmiş halde bulundu.

Ölümünün üzerinden bir yıl geçmesine rağmen soruşturmada belirsizlikler sürerken, Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili sosyal medya paylaşımlarına erişim engeli getirildi.

Rojin Kabaiş’in ölümünün şüpheli olduğunu belirten ve etkin bir soruşturma talep eden X (Twitter) paylaşımları, Van 8’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 8 Eylül 2025 tarihli ve 2025/32 sayılı kararıyla erişime engellendi.

Çok sayıda paylaşıma erişim engeli getirilmesi kararının Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin başvurusu üzerine alındığı belirtildi.