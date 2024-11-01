‘Üniversite yönetiminin amacı kârına kâr katmak’

Haber Merkezi

İstanbul Altınbaş Üniversitesi’nde 20’den fazla öğretim görevlisinin “personel fazlalığı” iddiasıyla tazminatsız şekilde işten çıkarılmasına tepkiler sürüyor. İşten çıkarılan öğretim görevlileri, dün üniversitenin Gayrettepe Kampüsü önünde bir araya gelerek işe iadelerini talep etti.

Yapılan açıklamada şu ifadeler aktarıldı:

“Üniversite yönetimi bu kararı ‘istihdam fazlalığı’ gerekçesiyle aldığını ileri sürse de gerek işten çıkarılan akademisyenlerin iş yükü ve başarıları amacın kâr maksimizasyonu olduğunu göstermektedir. İşten çıkarılan akademisyenler işsiz bırakılma tehdidi ile haksız bir müzakereye dahil edilmiştir. İşten çıkarılan personelin görevlerine iade edilsin.’’