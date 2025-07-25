Üniversite yönetiminin ihalesine yargı engeli
İstanbul’da bulunan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin (MSGSÜ) Balmumcu Yerleşkesi’nde bulunan Sinema-TV Bölümü ile Prof. Dr. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Arşivi’nin hurda karşılığı yıkım ihalesine çıkarılması yargıdan döndü. Üniversite yönetiminin 8 Haziran’da verdiği ihaleye karşı öğrencilerin açtığı dava 17 Temmuzda, İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nde görüldü.
Davada mahkeme, söz konusu uygulamanın hayata geçirilmesi durumunda davacı öğrencinin eğitim öğretim hayatına ilişkin telafisi güç zararlar doğurabileceği belirtildi. Mahkeme verdiği kararda, üniversite yönetiminin savunması alındıktan sonra yeni bir karar verilinceye dek “yürütmenin durdurulmasına” hükmetti. Karar oybirliğiyle alındı.