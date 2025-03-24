Üniversite yönetimlerinden boykota karşı öğrencilere 'Dersler devam edecek' mesajı

Boğaziçi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve İTÜ yönetimleri, öğrencilerin boykot açıklamalarına karşın derslerin devam edeceği yönünde öğrencilere mesaj gönderdi.

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından üniversite öğrencilerinin başını çektiği eylemler Türkiye'nin dört bir tarafına yayıldı.

Öğrenciler, okudukları üniversitelerde yaşananları protesto ederek boykot açıkladılar ve derslere girmeyeceklerini duyurdular.

Ancak öğrencilerin demokratik taleplerine kulaklarını tıkayan üniversite yönetimleri, 'derslere devam' mesajı verdi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar tarafından öğrencilere gönderilen SMS'te 'derslerin olağan şekilde işlenmeye devam edeceği' bildirildi.

İTÜ Rektörlüğü de öğrencilere gönderdiği mesajda 'derslerin planlandığı şekilde yapılacağı' ve 'iptalin söz konusu olmadığı' bildirildi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü de öğrencilerine mail göndererek 'akademik takvimin planlandığı şekilde ilerleyeceğini' ifade etti.