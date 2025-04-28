Üniversitede ayrımcı uygulama: Evliysen izin var, bekarsan yok!

2025’in "Aile Yılı" ilan edilmesine tepkiler sürerken, bu kez de Düzce Üniversitesi Rektörlüğü tartışma yaratacak bir uygulamayı hayata geçirdi.

Üniversite Rektörü Prof. Nedim Sözbilir imzasıyla yayımlanan duyuruda "Aile Yılı vesilesiyle üniversitemiz, evli personelinin aile bağlarını daha da güçlendirilmesi amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Bu kapsamda evli personelimiz, 2025 yılı içerisinde tercih edecekleri herhangi bir günü 'Aile Günü' ilan ederek bir gün özel izin kullanabileceklerdir" ifadeleri yer aldı.

Kadın örgütleri uygulamaya, "Bu tarz uygulamaların doğrudan kamu eliyle uygulanması iş hayatındaki toplumsal cinsiyet eşitsizliğini de derinleştirmektedir" sözleriyle tepki gösterdi.

TARTIŞMA YARATAN DUYURU

AKP, iktidara geldiği ilk günden itibaren kadını geri plana iten ve ‘aileyi’ önceleyen politikalar üretti. Son bir yılda bu politikaları hayata geçirmek için vites arttıran Saray rejiminin adımları her geçen gün bir başka ivme kazandı. 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi tartışmaları sürerken, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun geçen günlerde "Eğer çocuğunuz yoksa sadece karı koca oluyorsunuz, aile olamıyorsunuz" sözlerinin ardından bu kez Düzce Üniversitesi Rektörü tartışma yaratan bir duyuru yayımladı.

Rektör Prof. Nedim Sözbilir imzasıyla yayımlanan duyuruda, şu ifadeler yer aldı:

"2025 Aile Yılı kapsamında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen Aile Yılı vesilesiyle üniversitemiz, evli personelinin aile bağlarını daha da güçlendirilmesi amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Bu kapsamda evli personelimiz, 2025 yılı içerisinde tercih edecekleri herhangi bir günü 'Aile Günü' ilan ederek bir gün özel izin kullanabileceklerdir. Ailelerimizin, hayatımızdaki en kıymetli değerlerden biri olduğu bilinciyle aldığımız bu kararın tüm mensuplarımıza sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum."

Kadın örgütleri uygulamaya tepkili: "Siyasal islamcı tek adam rejimi aile yılı politikası ile muhafazakâr aile modelini tüm topluma dayatmaya çalışıyor. Bu tarz uygulamaların doğrudan kamu eliyle uygulanması iş hayatındaki toplumsal cinsiyet eşitsizliğini de derinleştirmektedir."