Üniversitede işler içeride dönüyor

Yükseköğretim Kurumu’nun (YÖK) tüm engelleme çalışmalarına rağmen üniver siteler yayımladığı akademik kadro ilanlarıyla tek bir kişiyi işaret etmeye devam ediyor. Bu durumun son örneği Siirt Üniversitesi’nde yaşandı. Üniversite 1 Temmuz tarihinde akade mik kadro ilanı yayımladı. Şartların neredeyse hepsi tek bir kişiyi işaret ederken, yazılan çalışma şartlarına göre üniversite dışından herhangi bir kişi kadrolara başvuru yapamıyor.

İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı doktor öğretim üyesi için açılan ilanda, “İlgili alanda dok tora yapmış olup, havlan kabilesinin şiirleri üzerinde çalışmaları bulunmak” şartı arandı. YÖK Ulusal Tez Merkezinde yer alan verilere göre bu çalışmayı Türkiye’de yapan tek kişi bulunuyor. Üniversitenin sitesinde aynı bölümde kadrosu görünen Dr. Öğr. Üyesi Hafel Alyounes’in “Havlan kabilesi'nin cahiliye ve i̇slam dönemine ait rivayet ve şiirleri” başlıklı doktora tezi var.

İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadis Anabilim Dalı doktor öğretim üyesi için açılan ilanda, “İlgili alanda doktora yapmış olup, hadis ve Arap dili ilişkisi sahasında çalışmaları bulunmak” şartı arandı. Şartları karşılayan kişi aynı bölümde araştırma görevlisi olarak görev yapan M.Y.’nin, “En-Nevevî'nin el-Minhâc mukaddimesi ve hadis ilimleri açısından değerlendirilmesi” başlıklı çalışması bulunuyor.

İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Kelam Anabilim Dalı doktor öğretim üyesi için açılan ilanda da, “İlgili alanda doktora yapmış olup, eş’arilikte ilâhî adalet ve hikmet konusunda çalışmaları bulunmak” şartı arandı. Kadroya alınacak olan ve aynı bölümde araştırma görevlisi olarak çalışan M.B.G.’nin “Eş'arî kelamında ilâhî adalet ve hikmet” başlıklı doktora tezi bulunuyor.

İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü İslam Felsefesi Anabilim dalı doktor öğretim üyesi ilanında da, “İlgili alanda doktora yapmış olup, Fahreddin Razi düşüncesinde bilinç konusunda çalışmaları bulunmak” şartları arandı. Yine aynı bölümde araştırma görevlisi olan S.A.’nın “Fahred din er-Râzî düşüncesinde bilinç” başlıklı doktora tezi bulunuyor.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyote rapi ve Rehabilitasyon Bölümü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı doktor öğretim üyesi için açılan kadroda, “Fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında doktora yapmış olup, yaşlı bireylerde egzersiz çalışması yapmış olmak” şartları arandı. Şartları karşılayan kişi yine aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışan Ö.E.’nin “Geriatrik bireylerde telerehabilitasyonun etkisinin araştırılması” başlıklı doktora tezi var.